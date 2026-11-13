Financiamiento, estructura legal, planificación migratoria y administración inmobiliaria serán algunos de los ejes del Miami Real Estate Business Forum, que se realizará el 24 de noviembre en Buenos Aires. Claudio Zuchovicki tendrá una participación especial con una exposición sobre el contexto económico global y la relación entre economía real y financiera

Invertir en Miami desde la Argentina requiere evaluar múltiples variables. La elección de una propiedad es apenas una parte de una operación que también involucra decisiones financieras, estructuras legales, alternativas de financiamiento, planificación migratoria y administración del inmueble. Incluso una elección que suele resolverse en pocos minutos, como definir a nombre de quién comprar, puede tener consecuencias patrimoniales durante décadas.

Estos temas serán el eje del Miami Real Estate Business Forum: inversiones, estrategias legales, financiamiento y oportunidades migratorias en EEUU , previsto para el 24 de noviembre a las 18 en Lex Tower .

La jornada reunirá a especialistas que trabajan con inversores latinoamericanos en el mercado estadounidense y contará con la participación especial de Claudio Zuchovicki , quien disertará sobre “ Contexto global. Economía real versus economía financiera ”. Su exposición incorporará una mirada macroeconómica sobre el escenario internacional y las variables que inciden en las decisiones de inversión.

Uno de los ejes será el acceso al crédito hipotecario. QKapital , firma especializada en financiamiento inmobiliario para compradores extranjeros, informa que los argentinos pueden acceder a préstamos de hasta el 70% del valor de una propiedad residencial o comercial en Estados Unidos, sujetos a las condiciones de aprobación correspondientes. Los requisitos, las tasas y los plazos son algunas de las variables que deben considerarse al evaluar una operación.

Otro de los temas centrales será una decisión que suele recibir menos atención que la propiedad elegida: a nombre de quién comprar. Sabrina Smulevich, abogada habilitada en Florida y fundadora de Smulevich Legal Strategies, con oficinas en Miami y Buenos Aires , explicará por qué esa elección, que muchas veces se toma en pocos minutos, puede definir durante décadas cuánto se paga al vender, qué queda expuesto ante un reclamo y cómo llega la propiedad a los herederos.

También abordará los cambios normativos y fiscales, los errores que pueden resultar costosos y las claves para elegir o revisar una estructura jurídica según el perfil de cada inversor. Su asesoramiento comprende compraventas, desarrollos inmobiliarios, constitución de sociedades, adquisición de negocios y planificación patrimonial internacional.

A esa dimensión se suma la planificación migratoria. Carla Anzaldi, abogada argentina radicada en Miami, cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento migratorio y trabaja con empresarios, inversores, ejecutivos y profesionales que buscan desarrollar negocios, avanzar en sus carreras o establecerse en Estados Unidos. Entre los asuntos que aborda figuran las visas de inversión y trabajo y los procesos de residencia permanente.

La inversión tampoco termina con la escritura. Gabriela De Marinis, broker licenciada en Florida y California y fundadora de Demar Realty y Demar Management, plantea la necesidad de gestionar el inmueble durante todo su ciclo, desde la adquisición hasta la venta. Con 35 años de residencia en Estados Unidos y más de tres décadas de experiencia como inversora inmobiliaria, sostiene que la administración profesional permite controlar costos, proteger el valor del activo y evaluar su rendimiento con una perspectiva de largo plazo.

En el área financiera participa también Gastón Schneider, socio director y cofundador de Nexos Invest y QKapital Group. Según su biografía profesional, intervino en operaciones de deuda inmobiliaria por más de US$ 2.000 millones y cuenta con experiencia en estructuración de capital, análisis de riesgo y originación de préstamos.

El foro propone reunir estas perspectivas para abordar las distintas etapas de una inversión inmobiliaria internacional. Desde el contexto económico global hasta las decisiones concretas de compra, financiamiento, estructura jurídica y gestión patrimonial, la propuesta apunta a brindar herramientas para quienes evalúan ingresar al mercado estadounidense.

El encuentro requiere inscripción previa y cuenta con cupos limitados.

Lugar: Lex Tower

Fecha y horario: 24 de noviembre, 18.00 h.