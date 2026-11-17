La línea aérea deja de operar la ruta entre Madrid y Ezeiza desde el 17 de noviembre. Dice que la afectó el aumento del combustible. También recortó servicios a Perú y Colombia. Qué pasará con los pasajes vendidos.

La aerolínea Plus Ultra había desembarcado en Argentina el 24 de mayo de este año.

A pocos meses de haber desembarcado en Argentina, la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas decidió suspender sin plazo sus vuelos a Buenos Aires a partir de este martes 17 de noviembre de 2026.

La compañía -que había llegado al país el 24 de mayo de este año- comunicó que la ruta entre Madrid y el aeropuerto internacional de Ezeiza quedará interrumpida hasta nuevo aviso , en el marco de un proceso de reestructuración financiera y operativa que busca reducir costos y garantizar la viabilidad del negocio.

“Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costos operativos, en particular los del combustible ”, explicó la empresa a través de un comunicado dirigido a sus pasajeros.

También reconoció el impacto que la cancelación tendrá sobre quienes tenían previsto viajar y anunció que se comunicará directamente con los pasajeros afectados para informarles sobre las alternativas y los procedimientos correspondientes.

Sin embargo, la suspensión de los vuelos a Ezeiza no es una decisión aislada ni responde exclusivamente al encarecimiento del combustible. La compañía atraviesa una situación financiera y operativa delicada, que en las últimas semanas derivó en un repliegue de su red internacional, negociaciones con acreedores y la preparación de un ajuste de personal.

De acuerdo con información publicada por la empresa, Plus Ultra acumuló pérdidas operativas por 31 millones de euros entre febrero y agosto de 2026. A ese resultado se sumó un fuerte incremento de la factura de combustible, que pasó de los 69 millones de euros presupuestados inicialmente a unos 105 millones. Es decir, un aumento cercano al 52% respecto de la previsión original.

La empresa también enfrenta problemas de liquidez y dificultades para conseguir nuevos inversores que aporten capital. En ese escenario, el 13 de noviembre comunicó formalmente a sus representantes sindicales su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE), una herramienta contemplada en la legislación laboral española para instrumentar reducciones de personal.

El plan de reestructuración incluye una reducción de la flota, cancelaciones de rutas y posibles despidos entre los 679 trabajadores que integran la plantilla.

También contempla suspensiones temporales de empleo y reducciones de jornada como alternativas para limitar el impacto sobre los puestos de trabajo. Hasta el momento, la compañía no precisó cuántos empleados podrían resultar afectados.

La reducción de la actividad comercial ya había comenzado antes del anuncio de Buenos Aires. En octubre, Plus Ultra había disminuido de cinco a dos las frecuencias semanales entre Madrid y Ezeiza, en un primer ajuste que anticipaba las dificultades para sostener la operación.

También había dejado de comercializar pasajes para determinados períodos y acumulaba inconvenientes vinculados con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.

La decisión comunicada este martes amplía ese repliegue. Además de Buenos Aires, la compañía suspendió sus vuelos a Lima, mientras que las conexiones con Colombia ya habían sido interrumpidas. Según informó Europa Press, la aerolínea mantiene como principal operación regular internacional la conexión con Venezuela, aunque también conserva otras actividades comerciales.

La dimensión del ajuste también se refleja en la programación que la empresa había dejado de ofrecer para los próximos meses: además de Buenos Aires y Lima, figuraban entre los servicios afectados Bogotá, Montevideo y Valencia, en Venezuela.

Negociaciones por la deuda y rescate estatal

Otro factor que explica la fragilidad financiera de Plus Ultra es su endeudamiento con el Estado español. En marzo de 2021, durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, la compañía recibió 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mediante dos instrumentos financieros destinados a sostener empresas consideradas estratégicas.

La devolución de esos fondos también se convirtió en un problema. En marzo de 2026, la aerolínea incumplió el vencimiento de 19 millones de euros correspondientes a uno de los créditos. El resto de la asistencia incluía un préstamo participativo de 34 millones de euros.

Desde entonces, la conducción de Plus Ultra mantiene conversaciones con la SEPI para acordar un plan de viabilidad que permita reorganizar sus obligaciones financieras y establecer un calendario de devolución compatible con la continuidad de sus operaciones.

A mediados de noviembre, además, la compañía inició negociaciones con sus acreedores para reforzar su estructura financiera, en un contexto de falta de liquidez y de conversaciones con potenciales inversores que no habían logrado avances concretos.

La posibilidad de una reestructuración de deuda pasó así a ocupar un lugar central en la estrategia para evitar un deterioro mayor de su situación.

El rescate estatal también tiene una dimensión judicial. La operación de asistencia financiera concedida en 2021 se encuentra bajo investigación en España, en una causa que incluye las circunstancias en las que se gestionó el financiamiento y la presunta intervención de intermediarios. Este antecedente agrega un componente de incertidumbre al proceso que atraviesa la compañía.

Qué pasará con los pasajeros afectados

En el plano operativo, Plus Ultra informó que los pasajeros afectados por la suspensión de los vuelos a Buenos Aires recibirán una notificación por correo electrónico con la cancelación de sus servicios.

“Los pasajeros afectados recibirán una notificación de la cancelación por correo electrónico. Las gestiones relativas a las compras realizadas a través de agencias de viajes se canalizarán a través de la agencia emisora. Las correspondientes a compras realizadas en nuestra web u otros canales directos se atenderán a través de nuestro portal de reclamaciones”, informó la compañía.

También aseguró que atenderá los casos conforme a la normativa aplicable y que dará prioridad a los viajes con fechas más próximas. Sin embargo, no estableció una fecha para la eventual recuperación de la ruta ni detalló un cronograma general de reembolsos o alternativas de transporte.

El ajuste tampoco implica necesariamente la paralización de todas las actividades de la empresa. Según había informado la compañía antes de los últimos anuncios, Plus Ultra busca preservar su división de vuelos chárter y servicios ACMI, mediante los cuales opera aeronaves y presta servicios a otras compañías aéreas.