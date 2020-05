Cuatro oportunidades de inversión inmobiliaria en cuarentena

Pozo, con ahorro en dólares

Para Federico Rosbaco, CEO de la desarrolladora Rosbaco & Partners, “en el caso de los proyectos de pozo, puede haber una migración de la inversión hacia este tipo de proyectos que ofrecen precios competitivos en zonas de gran atractivo inmobiliario y alta velocidad de retorno de inversión. Además, barajamos la opción de extender los plazos de precios de preventa, que son menores a los de pozo, como una manera de activar la demanda”.

"Para quien tenga dólares, el mayor atractivo está en comprar en proyectos en obra avanzados con pronta entrega que todavía mantienen una lista de precios de pozo y que te garantizan un rápido incremento de valor en la inversión en muy corto plazo”.

El mayor atractivo está en comprar en proyectos en obra avanzados con pronta entrega que todavía mantienen una lista de precios de pozo.

"Invertir en pozo en momentos de crisis con un dólar alto, con un costo bajo de construcción, y recibir el bien en dos o tres años para poder venderlo o incorporarlo al patrimonio, pero siendo un bien dolarizado, es un buen negocio", opina Luis Guido, director de la desarrolladora Grid.

Rosbaco señala que luego de la pandemia se abrirán nuevas oportunidades para quienes cuenten con ahorros en dólares. “La tenencia de tener dólares en la coyuntura actual da una ventaja competitiva superior, máxime luego del anuncio del Ministro de Economía referido al pago de la deuda y la reacción que puedan tener los mercados como consecuencia el precio del dólar. De todas formas es una situación ganar-ganar, puesto que la inversión de dólares bancarizados en ladrillos es la mejor alternativa que puedan tener hoy los ahorristas e inversores. Para quien tenga dólares, el mayor atractivo está en comprar en proyectos en obra avanzados con pronta entrega que todavía mantienen una lista de precios de pozo y que te garantizan un rápido incremento de valor en la inversión en muy corto plazo”.

Lotes para construcción

Otra combinación que, dada la coyuntura, resulta muy atractiva para el inversor parece ser también la compra de lotes para construcción, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires.

Para Damian Garbarini, Director de DG Negocios Inmobiliarios, “las primeras oportunidades reales del mercado extra urbano se observan en los lotes baldíos de barrios cerrados y clubes de campo. Hay lotes de 1200 m2 desde U$S 27.500 a U$S 25 el m2, increíble pero real para un barrio forestado y de categoría superior. En Mendoza, por ejemplo, en pleno valle de Los Molles/Las Leñas, existen lotes para hacer casas de alquiler o vivienda. Lotes de 1.300 m2 a solo $1.450.000 con 45% y saldo en 12 cuotas ajustadas por CAC. Empezaron las oportunidades durante la pandemia, la brecha blue vs oficial impacta fuerte en los lotes. He aquí el negocio”.

Cocheras, con renta del 7% en dólares

El parate casi total del mercado inmobiliario durante los meses de cuarentena obligatoria, motivó a muchas empresas desarrolladoras a ofrecer descuentos atractivos en algunos de sus productos, como puede ser el caso de las cocheras.

Fernando Romay, socio de Romay Negocios Inmobiliarios, señala que existen excelentes oportunidades en emprendimientos de primera categoría ubicados en polos comerciales y con buenos accesos. “Hay cocheras en pool de renta estimada en 7%. Hasta antes de la pandemia, tenían un valor de U$S 20.500 más IVA y para acompañar esta crisis y por el término de lo que dure la cuarentena decidimos sacar una promoción por pago en efectivo (cash en un pago) en dólares billete o en pesos al tipo de cambio del dólar MEP con un valor de U$S 20.500 (IVA Incluido)”, cuenta Romay.

Inmuebles industriales

El bajo valor de la construcción en dólares también impactó en el segmento de inmuebles industriales, creando buenas oportunidades en un segmento que viene creciendo mucho en la Argentina.

Adolfo Curi, Director de Grupo Posadas, señala que “existen oportunidades para la inversión en inmuebles industriales ya que el valor de la construcción en dólares es el más bajo de los últimos 20 años, lo que permite invertir hoy y capitalizar el 100% de la inversión. Este tipo de oportunidades son únicas y solo suceden en la Argentina en algunos momentos históricos. Considero que será una gran oportunidad para quienes tengan dinero ahorrado para invertir luego de la cuarentena. Quienes quieran construir activos van a tener una gran oportunidad porque cuando el país se recupere tendrán un gran valor. Sobre todo porque la logística será el futuro del real estate. Esta situación que se vio en la pandemia, en la que miles de industrias se han visto forzadas a involucrarse en la comercialización online, potenció enormemente la logística y por ende el warehousing. A largo plazo es una gran oportunidad construir depósitos hoy a muy buen precio”.

“Hoy se pueden armar depósitos al 50 % del valor histórico, podemos construir un deposito triple A con un valor del metro cuadrado a U$S 500 cuando el valor histórico es U$S 1.000”.

En cuanto a números, el empresario señala que “es importante destacar los buenos retornos que va a tener la inversión con una visión a largo plazo. Hoy se pueden armar depósitos al 50 % del valor histórico, podemos construir un deposito triple A con un valor del metro cuadrado a U$S 500 cuando el valor histórico es U$S 1.000. Esos depósitos siempre se alquilaron entre 7 y 8 dólares y hoy están a valores de entre 5 y 6. Entonces teniendo en cuenta el precio por el cual los podes construir hoy y alquilándolos da una tasa de retorno del 20%”.