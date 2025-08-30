Sorpresa en el monotributo: los contribuyentes que deberán pagar más de un millón de pesos en septiembre 2025







La entidad tributaria confirmó las categorías actualizadas en base a la facturación y sus respectivos impuestos que los titulares tendrán que abonar este mes.

A partir de ahora, el proceso de recategorización en ARCA deberá realizarse cada seis meses.

En octubre del año pasado, por decisión del Gobierno Nacional y a través del Decreto 953/2024 publicado en el Boletín Oficial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reemplazó a la AFIP. El nuevo organismo heredó todas sus responsabilidades como entidad tributaria, incluida la recaudación de impuestos, el control del comercio exterior y el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia impositiva, aduanera y previsional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En los últimos días, el ente anunció nuevas modificaciones para quienes están dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocidos como monotributistas: confirmó las escalas actualizadas en base a la facturación, y sus respectivos impuestos a pagar.

Sin embargo, esto generó sorpresa entre quienes se encuentran en los tramos más altos, ya que, a partir de septiembre de 2025, los titulares encuadrados en cierto escalón deberán afrontar un abono mensual que supera el millón de pesos.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Escalas vigentes del monotributo Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto tengo que pagar por mes de monotributo El valor que debe abonar cada una de las categorías incluye el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. Estos son los aranceles que tendrán que pagar los contribuyentes: Categoría A Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total: $37.085,74 Categoría B Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total: $42.216,41 Categoría C Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total: $49.435,58 (servicios) o $48.320,22 (comercio de bienes). Categoría D Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) o $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total: $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (comercio de bienes). Categoría E Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) o $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total: $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (comercio de bienes). Categoría F Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) o $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (comercio de bienes). Categoría G Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) o $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total: $172.457,38 (servicios) o $118.920,05 (comercio de bienes). Categoría H Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) o $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total: $391.400,62 (servicios) o $238.038,48 (comercio de bienes). Categoría I Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) o $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total: $721.650,46 (servicios) o $355.672,64 (comercio de bienes). Categoría J Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) o $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total: $874.069,29 (servicios) o $434.895,92 (comercio de bienes). Categoría K Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) o $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total: $1.208.890,60 (servicios) o $525.732,01 (comercio de bienes).

Temas Monotributo

ARCA