30 de agosto 2025 - 07:00

Sorpresa en el monotributo: los contribuyentes que deberán pagar más de un millón de pesos en septiembre 2025

La entidad tributaria confirmó las categorías actualizadas en base a la facturación y sus respectivos impuestos que los titulares tendrán que abonar este mes.

A partir de ahora, el proceso de recategorización en ARCA deberá realizarse cada seis meses.

En octubre del año pasado, por decisión del Gobierno Nacional y a través del Decreto 953/2024 publicado en el Boletín Oficial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reemplazó a la AFIP. El nuevo organismo heredó todas sus responsabilidades como entidad tributaria, incluida la recaudación de impuestos, el control del comercio exterior y el aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia impositiva, aduanera y previsional.

En los últimos días, el ente anunció nuevas modificaciones para quienes están dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocidos como monotributistas: confirmó las escalas actualizadas en base a la facturación, y sus respectivos impuestos a pagar.

Sin embargo, esto generó sorpresa entre quienes se encuentran en los tramos más altos, ya que, a partir de septiembre de 2025, los titulares encuadrados en cierto escalón deberán afrontar un abono mensual que supera el millón de pesos.

Escalas vigentes del monotributo

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto tengo que pagar por mes de monotributo

El valor que debe abonar cada una de las categorías incluye el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social. Estos son los aranceles que tendrán que pagar los contribuyentes:

Categoría A

  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total: $37.085,74

Categoría B

  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total: $42.216,41

Categoría C

  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total: $49.435,58 (servicios) o $48.320,22 (comercio de bienes).

Categoría D

  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) o $20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $18.185,68
  • Obra social: $22.864,90
  • Total: $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (comercio de bienes).

Categoría E

  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) o $33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $20.004,25
  • Obra social: $27.884,02
  • Total: $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (comercio de bienes).

Categoría F

  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) o $43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $22.004,67
  • Obra social: $32.066,63
  • Total a pagar: $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (comercio de bienes).

Categoría G

  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) o $53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $30.806,54
  • Obra social: $34.576,19
  • Total: $172.457,38 (servicios) o $118.920,05 (comercio de bienes).

Categoría H

  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) o $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total: $391.400,62 (servicios) o $238.038,48 (comercio de bienes).

Categoría I

  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) o $243.985,21 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $60.380,82
  • Obra social: $51.306,61
  • Total: $721.650,46 (servicios) o $355.672,64 (comercio de bienes).

Categoría J

  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) o $292.782,26 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $84.533,15
  • Obra social: $57.580,51
  • Total: $874.069,29 (servicios) o $434.895,92 (comercio de bienes).

Categoría K

  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) o $341.579,30 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $118.346,41
  • Obra social: $65.806,30
  • Total: $1.208.890,60 (servicios) o $525.732,01 (comercio de bienes).

