Creó uno de los unicornios tecnológicos argentinos, lo vendió por una cifra millonaria y su exesposa lo denunció por estafa

Matías Woloski vendió junto a sus socios la empresa Auth0 Inc por un valor de u$s6.500.000.000. Hoy es investigado por violencia de género económica.

Matías Woloski y Andrea Alejandra Luis se conocieron en 2004, y de ahí comenzaron una relación que, entre viajes y un casamiento en 2010, duró hasta el 2015, año en el que se consumó su divorcio. No obstante, ella lo denunció en 2023 por estafa , ya que él vendió una empresa por una suma millonaria que había sido fundada cuando estaban juntos y no fue parte de la división de bienes.

La empresa en cuestión es Auth0 Inc , una firma de seguridad informática fundada en 2013, considerada uno de los "unicornios argentinos".

En 2015 la pareja llegó a su fin y firmaron el divorcio. Fue allí donde Woloski dijo que no existían bienes gananciales y que él era monotributista . La división de bienes recién llegaría el año siguiente.

Según relató la mujer ante la Justicia, él era quien tomaba las decisiones financieras de la pareja, pero siempre con una salvedad: ella nunca era la cotitular de ninguna cuenta, ni sabía cuánto dinero tenían.

Previo a la división de bienes, Matías cortó las tarjetas de crédito y la prepaga de Andrea, y armó una planilla donde incluyó los gastos de ella. Además, le pidió la mitad del alquiler por vivir en la casa que fue de ambos y le ofreció $200.000 para liquidar la sociedad conyugal. Además, él le aclaró que, de no aceptar, la situación se resolvería en Tribunales.

Al tiempo, Woloski le comunicó que la empresa “Auth0″ estaba valuada en u$s400.000, y que, como él tenía el 33% de las acciones (el otro 33% pertenecía al cofundador Eugenio Pace y el 33% restante al CEO Jon), a ella le corresponderían u$s60.000.

premios1.jpg Eugenio Pace (derecha) y Matías Woloski (izquierda), fundadores de Auth0.

Ya en 2016, Andrea recibió un inesperado correo de Matías, en el que le comentaba que había fallecido su abuela y le proponía verla. Allí, le pidió perdón por no haberla acompañado durante la pérdida de su hermana y le ofreció el 50% del departamento en el que había vivido. A cambio, ella tenía que cederle sus acciones.

Finalmente a los pocos días le llegó la demanda para la división de bienes. Más adelante, recibió un mail con la escritura de transferencia de inmueble a título de compensación, el documento de disolución de la sociedad conyugal y la escritura de adjudicación de acciones a Woloski, en donde figuraba el nombre de otra empresa, radicada en las Islas Británicas Vírgenes.

Andrea, sin abogado, firmó varios de esos documentos. Lo que no sabía, era que para ese entonces Auth0 Inc ya valía un par de millones de dólares.

Asimismo, una serie de eventos previos a la separación comenzaron a tomar relevancia.

Por ejemplo, en 2014 él le pidió un asentimiento conyugal de venta de 95.000 acciones de Auth0 Argentina S.A, con la excusa de que no quería molestarla y viajar en caso de firmar contratos, algo que ella no quería firmar sin saber qué decían esos papeles y cuál era la situación de la empresa.

Por ese entonces, un socio de Matías llamado Federico Jack se contactó con Andrea para comunicarle que iba a vender la empresa y necesitaba su consentimiento. Ella le recriminó a su entoces esposo que la haya tenido que llamar un tercero, lo que derivó en una discusión en la que, según la denunciante, él le advirtió que nada era de ella.

Finalmente y bajo presión firmó documentos que no pudo leer, y que hoy cree que se trataban de papeles para hacerle vender Auth0 Inc. La empresa fue vendida finalmente en 2021 por u$s 6.500.000.000.

Sin embargo, sostiene que Woloski creó una serie de empresas en el tiempo en el que estuvieron casados, entre ellas Tokeen Ventores LTD, que tiene sede en Islas Británicas Vírgenes.

En que estado está la denuncia

Previo a denunciarlo, Andrea Luis citó a tres mediaciones distintas a su exesposo, las cuales nunca fueron respondidas.

Una vez hecha la denuncia en 2023, en un principio una jueza de primera instancia la desestimó, argumentando que el caso estaba prescripto.

Sin embargo, esto fue apelado por la querella, que sostuvo que la consumación del delito se produjo con la venta de Auth0 en el año 2021.

Finalmente, la semana pasada la decisión de la jueza fue revocada por los jueces de la Cámara del Crimen Pablo Guillermo Lucero y Magdalena Laíño, ya que aseguraron que "no puede descartarse la existencia de una situación de violencia de género de tipo económico o patrimonial, que, conforme a las normas mencionadas, debe ser considerada al analizar el planteo de prescripción presentado”. Ahora Woloski será investigado por la Justicia.