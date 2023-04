Crisis en American Airlines

American Airlines reducirá considerablemente su staff comercial en Latinoamérica. Aunque todavía se desconoce la magnitud de la medida, la noticia preocupa a las agencias de viaje que perderán interlocutores directos con la aerolíneas que no sólo tiene una importante cantidad de frecuencias entre EEUU y Argentina, sino que además es la única línea aérea extranjera que opera su propio servicio de rampa en el aeropuerto de Ezeiza (las otras aerolíneas deben contratar los servicios de la empresa estatal Intercargo , con excepción de Aerolíneas Argentinas , que tiene también su propio servicio de rampa) .

En este contexto, el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE), expresó su gran preocupación y alerta. “Estas repentinas modificaciones tendrán como principal damnificado al cliente final, tanto al viajero corporativo como al vacacional en virtud de que los agentes de viajes no podrán gestionar con profesionalismo las tareas de reserva, seguimiento y servicio de posventa sin la actual herramienta que brindan los GDS”, expresó Carlos Nuñez director ejecutivo de FACVE.

Además, la compañía aérea, declaró públicamente que, a partir de abril 2023, el 40 % de sus tarifas más accesibles no estarán disponibles en los sistemas globales independientes de distribución (GDS) sino que solo se podrán acceder a ellas a través del propio canal directo NDC, denegando el acceso al inventario de tarifas a las agencias que no operen con esta nueva modalidad y atentando con la transparencia de mercado no permitiendo al usuario final comparar con otras opciones.