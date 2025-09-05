SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de septiembre 2025 - 13:51

Supercopa Argentina: Vélez y Central Córdoba disputan el título este sábado

El partido tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, durante la tarde del sábado.

Vélez, protagonista en el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, enfrentará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la final de la Supercopa Argentina.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganarle 3-0 a Lanús, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El "Fortín" vive un gran presente siendo escolta a un punto del líder River en el certamen doméstico y en cuartos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Racing a mediados de septiembre.

Será la segunda vez que Vélez dispute la final de la Supercopa Argentina siendo la primera en 2013 cuando le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros. Aquel partido se disputó el 31 de enero de 2014 y los de Liniers conquistaron la segunda edición del certamen.

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de ganarle 2-0 a Estudiantes La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús en octavos de final, el "Ferroviario" es escolta a un punto del líder Barracas Central.

A qué hora juegan Vélez Sarsfield vs Central Córdoba de Santiago del Estero

Horario: 16

Por dónde ver Vélez Sarsfield vs Central Córdoba de Santiago del Estero

TV: ESPN / Disney+

Formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Estadio: José Amalfitani, Capital Federal.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Héctor Paletta.

