Supercopa Argentina: Vélez y Central Córdoba disputan el título este sábado
El partido tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, durante la tarde del sábado.
Quiénes juegan este fin de semana la Supercopa Argentina 2025
El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganarle 3-0 a Lanús, el pasado sábado, en el marco de la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El "Fortín" vive un gran presente siendo escolta a un punto del líder River en el certamen doméstico y en cuartos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Racing a mediados de septiembre.
Será la segunda vez que Vélez dispute la final de la Supercopa Argentina siendo la primera en 2013 cuando le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí en Catamarca con el gol de Héctor Canteros. Aquel partido se disputó el 31 de enero de 2014 y los de Liniers conquistaron la segunda edición del certamen.
Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de ganarle 2-0 a Estudiantes La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Eliminado de la Copa Sudamericana por Lanús en octavos de final, el "Ferroviario" es escolta a un punto del líder Barracas Central.
A qué hora juegan Vélez Sarsfield vs Central Córdoba de Santiago del Estero
Horario: 16
Por dónde ver Vélez Sarsfield vs Central Córdoba de Santiago del Estero
TV: ESPN / Disney+
Formaciones
Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Estadio: José Amalfitani, Capital Federal.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Héctor Paletta.
