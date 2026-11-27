Día de No Comprar Nada: la protesta contra el consumo que cae justo en el Black Friday + Agregar ámbito en









La jornada mundial que convoca a frenar el gasto durante 24 horas se realiza cada último viernes de noviembre.

El Día Mundial Sin Compras plantea suspender el consumo durante 24 horas. Magnific

El último viernes de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Compras, una jornada de protesta que invita a toda la población a abstenerse de comprar durante 24 horas. El objetivo es denunciar el modelo actual de producción y consumo e impulsar formas alternativas, justo en coincidencia con el Black Friday, uno de los días de mayor consumo del año.

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A este planteo se sumaron en los últimos años activistas del movimiento ecologista bajo la premisa de que el deterioro medioambiental tiene su origen en el consumismo exacerbado. La convocatoria busca visibilizar el peso de las decisiones de compra sobre el mercado en una etapa del año marcada por la proximidad de las Fiestas.

Magnific Origen y críticas del Día Sin Compras La iniciativa fue fundada en Vancouver, Canadá, por el artista Ted Dave y promovida posteriormente por la revista canadiense Adbusters. Quienes participan suspenden cualquier compra durante un día completo como una muestra concentrada del poder del consumidor frente a las dinámicas del mercado.

La primera edición tuvo lugar en Vancouver en septiembre de 1992, pero en 1997 la fecha se trasladó al día posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y Canadá y al día siguiente en el resto del mundo, como un llamado frente al consumismo propio de la época prenavideña.

Magnific Sin embargo, el Día Mundial Sin Compras también recibió cuestionamientos de personas, colectivos y asociaciones que sostienen que no comprar nada durante 24 horas no marca una diferencia real si los consumidores terminan comprando más al día siguiente. A pesar de esas objeciones, la jornada continúa celebrándose en distintos puntos del mundo como un manifiesto anticapitalista, anticonsumo y ecologista.

La irónica coincidencia con el Black Friday La celebración de este viernes coincide exactamente con el Black Friday, una de las fechas de mayor consumo del año, donde se multiplican las promociones, rebajas y estímulos comerciales. El cruce pone frente a frente un llamado a detener cualquier gasto con una jornada pensada para acelerar las compras. Magnific Ese es el contraste más visible de la jornada: mientras el Black Friday convoca a revisar catálogos, aprovechar rebajas y adelantar compras, el Buy Nothing Day propone despegarse de esa dinámica durante 24 horas y cuestionar la urgencia por consumir.

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