Facturación de ecommerce creció 68% el año pasado en Argentina: cuáles son los 5 rubros que más vendieron

Tendencias y frecuencia de compra

Con una mayor apertura y flexibilización, los compradores modificaron su frecuencia de compra:

- Los ocasionales, que compran cada 2-3 meses o menos, comenzaron a tener más participación: pasaron del 36% en 2020, al 42% en 2021.

- Los cotidianos, aquellos que compran entre 1 vez por semana y una vez por mes, pasaron a representar un 20% (vs 19% en 2020).

- Por último, los regulares, que realizan compras todas las semanas, se redujeron a un 38% del total los regulares (vs 46% en 2020).

Esta menor actividad online, se puede explicar con el retorno paulatino a las actividades presenciales: durante 2021, los compradores online argentinos salieron más a comer (18% vs 6% en 2020), fueron más al cine (10% vs 6% en 2020) y visitaron más tiendas físicas para comprar calzado e indumentaria (17% vs 11% en 2020).

Los 5 rubros que más facturaron en eCommerce son:

1. Equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía: $247.085 (creció un 61% vs año anterior)

2. Alimentos, bebidas y artículos de limpieza: $226.088 (creció un 51% vs año anterior)

3. Artículos para el hogar (muebles, decoración): $197.251 (creció un 66% vs año anterior)

4. Pasajes y Turismo: $177.041 (creció un 293% vs año anterior)

5. Electrodomésticos (línea blanca y marrón): $112.102 (creció un 66% vs año anterior)

Además, durante 2021 se evidenciaron otros crecimientos por encima de la media de algunas categorías que se están consolidando. Estos son: entradas a espectáculos y eventos (+501% vs 2020, el rubro de mayor incremento porcentual), indumentaria no deportiva (+102% vs 2020) y accesorios para autos, motos y otros vehículos (+100% vs 2020).

“Si bien el crecimiento del 2021 fue más moderado que el año anterior, observamos que más allá de la vuelta paulatina a la normalidad, los consumidores argentinos incorporaron el comercio electrónico como un hábito, el cual alternan con los locales físicos. Por otro lado, para el 60% de las empresas encuestadas, el eCommerce ya representa más del 10% de sus ventas, razón que las ha llevado a invertir en infraestructura y a incorporar personal para el desarrollo del negocio”, sostuvo Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE.

Medios de pago: lideran las tarjetas de crédito

La tarjeta de crédito sigue siendo el principal medio de pago elegido por los usuarios (76%), seguidos por los pagos en efectivo (11%) y tarjeta de débito (7%). Completan el mix las billeteras electrónicas y las transferencias bancarias (5%).

Logística en eCommerce: envío a domicilio vuelve a ser la opción preferida

Al igual que años anteriores, el envío a domicilio se mantiene como la principal opción a la hora de entregar los productos, con el 55%, (vs 56% en 2020). Luego lo sigue el retiro en punto de venta (37% vs 35% en 2020) y el retiro en sucursal se mantiene igual, elegido por el 5%, según lo que declararon las empresas consultadas. Por último, se encuentran los envíos a domicilio con mensajería rápida con el 2% y el 1% de los compradores coordinan directamente con el vendedor.

Un dato a destacar en cuanto a la logística es que durante 2021 el 35% de las empresas abrieron o disponibilizaron un depósito exclusivo para el canal digital. Ésta, entre otras políticas que impulsaron, dan como resultado que los usuarios perciban una mejora en los tiempos de entrega, especialmente en AMBA, dónde el 23% de las compras se entrega en el día y más del 50% dentro de las 48hs.

“El comercio electrónico en Argentina continúa creciendo y eso nos enorgullece. En CACE, desde hace más de 20 años tenemos como misión promover el uso y desarrollo de tecnologías aplicadas a la economía digital. Entendemos que el ecosistema hizo eco de nuestros esfuerzos, generando una industria cada vez más profesionalizada y consumidores cada vez más contentos: el 99% de los encuestados está satisfecho con su experiencia de compra online, sintetizó Alberto Calvo, presidente de CACE.