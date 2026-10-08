El imperio financiero de Danny DeVito: la estrategia tras su patrimonio de $80 millones

El actor convirtió décadas de trabajo frente y detrás de cámara en un patrimonio diversificado, con acuerdos de participación y producciones exitosas.

A lo largo de varias décadas, el actor se convirtió en uno de los nombres más reconocibles del cine y la televisión estadounidense.

Danny De Vito construyó una fortuna de millones de dólares a lo largo de más de cinco décadas en Hollywood, pero su patrimonio no depende únicamente de los sueldos que recibió como actor . Su recorrido combina interpretación, dirección, producción y decisiones empresariales que le permitieron participar de los ingresos generados por algunas de las películas más exitosas en las que trabajó.

Su carrera tuvo varios puntos de inflexión. Primero fue el reconocimiento televisivo gracias a Taxi, donde interpretó a Louie De Palma ; después llegaron películas como Romancing the Stone, Ruthless People, Twins y Batman Returns. Con el tiempo, DeVito también pasó detrás de cámara y se convirtió en productor de títulos como Pulp Fiction y Erin Brockovich.

Cuando Universal preparaba Twins, el proyecto tenía una dificultad concreta: reunir a Schwarzenegger, DeVito y Reitman con sus salarios habituales habría elevado demasiado el presupuesto. La solución fue cambiar la estructura del acuerdo . Los tres aceptaron trabajar prácticamente por el mínimo establecido y recibir una participación sobre los ingresos.

Su carrera reúne películas, series y proyectos que dejaron una marca en la industria del entretenimiento.

La diferencia frente a un salario tradicional era enorme: en lugar de cobrar una cifra determinada antes del estreno, el equipo podía beneficiarse del desempeño comercial del largometraje. Y Twins funcionó. La película recaudó aproximadamente u$s216,6 millones a nivel mundial. De Vito pudo haber obtenido alrededor de u$s40 millones gracias a su participación en Twins.

La segunda gran pieza de la estrategia de DeVito estuvo detrás de las cámaras. En 1991 cofundó Jersey Films junto con Michael Shamberg y, posteriormente, Stacey Sher se incorporó como socia. La compañía produjo o participó en títulos como Pulp Fiction, Reality Bites, Get Shorty, Out of Sight, Erin Brockovich y Garden State .

Pulp Fiction se convirtió en uno de los proyectos más reconocidos asociados con la compañía. La producción le permitió a DeVito formar parte de una industria en la que los ingresos no dependen exclusivamente de aparecer en pantalla.

Otro caso destacado fue Erin Brockovich, protagonizada por Julia Roberts y dirigida por Steven Soderbergh. Jersey Films ayudó a desarrollar la historia y a reunir al equipo creativo. La película tuvo un fuerte desempeño comercial y recibió varias nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película para DeVito, Shamberg y Sher como productores.

Del cine de culto a la TV récord: la visión comercial de Frank Reynolds

La tercera pata de su patrimonio llegó con un personaje que pertenece a una generación muy distinta de espectadores: Frank Reynolds, de It's Always Sunny in Philadelphia. DeVito se incorporó a la serie en 2006, durante su segunda temporada, y rápidamente se convirtió en una de las figuras centrales del programa.

La serie había comenzado en 2005 con un presupuesto reducido y un elenco relativamente desconocido. La llegada de una figura con la trayectoria de DeVito le dio mayor visibilidad, mientras que el actor encontró un personaje completamente diferente de los papeles que había interpretado durante las décadas anteriores.

It's Always Sunny in Philadelphia terminó convirtiéndose en la comedia de acción real más longeva de la televisión estadounidense, y para 2026 DeVito ya había participado en 18 temporadas. Así, su patrimonio de u$s80 millones no puede explicarse por una sola película ni por un único contrato. La fórmula reúne actuación, participación en producciones, dirección, televisión y negocios.