El juego creado por un niño de 7 años facturó millones en Amazon + Agregar ámbito en









Alex Butler inventó Taco vs. Burrito para divertirse con su familia y terminó convirtiéndolo en un negocio que superó todas las expectativas.

Una idea nacida como juego familiar terminó convirtiéndose en un negocio internacional. Gentileza - Hot Taco Inc.

Alex Butler tenía tan solo siete años cuando creó "Taco vs. Burrito", un juego de cartas pensado para pasar el rato con su familia. Pero poco tiempo después, lo que empezó como un invento casero terminó creciendo hasta convertirse en un fenómeno de ventas.

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Ocho años después, el proyecto ya había generado ingresos millonarios, había llegado a lo más alto entre los juegos de cartas vendidos en Amazon y terminó siendo adquirido por la reconocida empresa internacional de juguetes y juegos de mesa PlayMonster.

Hot Taco Inc. permitió transformar "Taco vs. Burrito" en un producto listo para venderse a gran escala. Gentileza - Hot Taco Inc. Hot Taco Inc.: el paso de pasatiempo familiar a empresa rentable La idea nació después de muchas tardes de juegos de cartas en familia. Butler decidió crear uno propio y sus padres, Leslie Pierson y Mark Butler, acompañaron el proyecto. Si bien al principio parecía otro de los tantos inventos del niño, este mismo empezó a tomar forma como un producto que podía venderse.

Así nació Hot Taco Inc., la empresa familiar creada para fabricar y comercializar "Taco vs. Burrito". El juego salió a la venta en Amazon a u$s20 por unidad y encontró un público mucho mayor al que esperaban. El crecimiento convirtió un pasatiempo familiar en un negocio formal, con producción, ventas online y una marca propia detrás del producto.

Una campaña de financiación colectiva por u$s25.000 hizo posible la primera producción del juego. Gentileza - Amazon Estrategia de financiación: los $25.000 dólares que lo cambiaron todo El primer desafío fue conseguir el dinero necesario para fabricar las unidades iniciales, para eso, la familia recurrió al micromecenazgo y logró reunir u$s25.000, capital que usaron para poner en marcha la producción. Ese dinero permitió pasar de un juego casero a un producto disponible para compradores de todo Estados Unidos a través de Amazon.

La apuesta fue decisiva y, en lugar de quedarse únicamente con un prototipo o fabricar pocas unidades, la familia pudo lanzar el juego a una escala suficiente para comprobar si realmente existía demanda. La respuesta llegó rápidamente y superó las previsiones iniciales. El éxito en Amazon llevó al proyecto a superar el millón de dólares en ingresos y captar el interés de PlayMonster. Gentileza - Playmonster El éxito aplastante en Amazon que destrozó todas las previsiones "Taco vs. Burrito" empezó a escalar posiciones hasta convertirse en el juego de cartas más vendido de Amazon. Solo durante 2018, la familia registró ingresos por más de u$s1,1 millones, según los datos publicados por el Seattle Times. El éxito continuó durante los años siguientes y terminó despertando el interés de una compañía más grande. Finalmente, Alex decidió vender el juego a PlayMonster, una empresa del sector con sede en Wisconsin. Los detalles económicos de la operación no fueron publicados, aunque se estima que hubo un acuerdo por varios millones de dólares. El propio Butler aseguró que nunca tuvo un apego especial por su creación y que su objetivo era conseguir el mayor rendimiento económico posible.

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