Empresa de asistencia al viajero prevé "boom de turismo" si levanta el cepo al dólar a fin de año

Con uno de los stands más grande de la feria internacional, Assist Card relanzó este año su estrategia de branding, que redundó en mayores ventas, y cerraron cuatro importantes acuerdos comerciales, de los cuales se destacan la AFA, River Plate y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). Pero también están presentes en los principales aeropuertos del país y acompañan a los clubes Colo-Colo de Chile, Flamengo de Brasil y a la federación colombiana de fútbol, entre otros.

Además, poseen un acuerdo desde febrero pasado con CBC Companies en Brasil y Argentina, un gigante de los servicios financieros que cotiza en el Bovespa de San Pablo. “Codearte con las primeras marcas, clubes o un segmento corporativo no es menor, tiene que ver con el posicionamiento de marca, con la estrategia de ir construyendo a la par”, aseguró Bras Harriott en la charla con este medio.

Sebastián Bras Harriott Assist Card.jpg Asistencia al viajero. "Una posible unificación cambiaría, un levantamiento del cepo y una baja mayor de las de las tasas, permite mayor financiamiento, por lo cual somos optimistas de que lo mejor puede llegar a ocurrir", dijo Sebastián Bras Harriott.

En ese marco, el country manager remarcó que recientemente inauguraron en Rosario una oficina de 350 m2 en Rosario, ubicada en Córdoba al 2400, a una cuadra y media del Boulevard Oroño, con 18 empleados. El objetivo es reactivar esa plaza, que crece día a día en vuelos al exterior.

Pero además, dijo que prevén invertir u$s850.000 en nuevas oficinas en Córdoba y Mendoza, con nuevos puntos de venta a la calle y atención personalizada. Para más adelante, proyectan expandirse en Neuquén por el boom Vaca Muerta. Aquí lo más destacado del diálogo:

Periodista: Registraron el mejor septiembre de la historia, ¿qué cambió en el mercado local de asistencias al viajero?

Sebastián Bras Harriott: Si, ya hemos logrado un 30% de crecimiento contra el presupuesto estimado para este año. Hay un tema que claramente vino a quedarse en las asistencias en viaje, que es la penetración de los productos sobre el total de viajeros. Indefectiblemente, antes de la pandemia había cuatro de cada diez que contrataban productos y hoy estamos en siete u ocho de cada diez que contratan productos. Por más que se mantenga ese 5% de cantidad de argentinos que viaja, ese segmento que sigue viajando, al aumentar la penetración de ventas, digamos, sobre viajeros que viajan, redundan en más ingresos.

Periodista: ¿A qué destinos viajan los argentinos que solicitan sus productos?

S.B.H.:El 35% son Estados Unidos, otro 35% a Europa, y el 30% restante sería muy regional y el sudeste asiático. Pero ahora va a arrancar la temporada fuerte en el verano, donde toma mucho más preponderancia Uruguay y Brasil con respecto a Estados Unidos y a Europa.

Periodista: A destinos más cercanos como Brasil o Uruguay a veces los turistas consideran que no es necesaria una cobertura…

S.B.H.: La incidencia, el riesgo, el punto de vista riesgo es el mismo, te vayas a Brasil o te vayas a Nueva York. Lamentablemente, si te tenés que enfermar vas a padecer estando en Brasil, Uruguay, Shanghái o Europa. Por lo cual, la preponderancia al riesgo es exactamente la misma. De hecho, te podés insolar tomando sol en las playas de Brasil o de Miami.

Periodista: ¿Recomiendan productos distintos por destinos?

S.B.H.: Si bien a Estados Unidos recomendamos un producto de un millón de dólares para viajar, si vas a Brasil o a Punta del Este a pasar las fiestas recomendamos un producto de 150 mil dólares. Hoy tenemos excelente cantidad de ofertas comerciales, acuerdos con 14 bancos de Argentina, por lo cual uno va a poder encontrar en el canal directo ofertas que pueden ir desde el 20% de descuento hasta un 45%, incluso con financiamiento.

Periodista: ¿Cómo ven el tema precios?

S.B.H.: Esto de que en alguna medida va bajando la inflación y el Gobierno viene acompañando con bajas de tasas o la TNA viene bajando, en algún punto facilita el otorgarle a los clientes finales planes de financiamiento, por lo cual uno puede encontrar 6 cuotas sin interés o 12 cuotas sin interés. Hoy os clientes van a poder encontrar precios que pueden variar desde los 10 dólares por día hasta los 24 dólares por día, dependiendo el plan, con financiamiento. Y las ofertas pueden variar dependiendo el banco donde uno tenga o sea cliente.

Periodista: ¿Qué perspectiva observa en el turismo?

S.B.H.: La buena noticia del mercado es que el turismo no ha caído. El segmento de argentinos que viaja sigue viajando, a pesar de las circunstancias económicas, macro o de país, que vienen ocurriendo. No de ahora, sino de muchos años atrás. La industria del turismo ya viene con sus dificultades desde el punto de vista financiamiento, que no lo hay; desde el punto de vista giro de utilidades, que no los hay; el cepo cambiario, que también está. De hecho el dólar turista está más vigente que nunca hasta el punto que hay algún debate de si le van a poner una percepción o no. En conclusión, hoy es sumamente alentador que no hemos caído un escalón, sino que se mantiene la recepción.

Periodista: Entonces son optimistas…

S.B.H.: La demanda de los viajeros argentinos sigue estando y de ese punto de vista, somos muy optimistas. Y desde el punto de vista a mediano plazo lo mejor puede llegar a estar por venir, porque cualquier medida que se tome a favor o pro industria bienvenida sea.

Periodista: ¿Cómo por ejemplo?

S.B.H.: Una posible unificación cambiaría, un levantamiento del cepo, una baja mayor de las de las tasas. Eso permite mayor financiamiento, por lo cual somos optimistas de que lo mejor puede llegar a ocurrir. Tenemos analizado más o menos que con unificación del tipo cambio, sin cepo al dólar, lo que podemos regresar al nivel de los años 2017 y 2018, donde no hubo cepo, y había aumentado un punto los viajeros argentinos total al 6%, que es un montón. Sin cepo (nuestro crecimiento) termina siendo un 20% más y entendemos que ese es un target market al que podemos apuntar. Si se levanta el cepo y se cambia a la unificación cambiaria se puede llegar a incorporar mayor cantidad de viajeros. Esto está relacionado con la vuelta al financiamiento.

Periodista: ¿Por qué?

S.B.H.: Porque hoy uno no puede contratar un paquete turístico o un ticket aéreo en 12 cuotas o 6 cuotas sin interés, por lo cual hay un n margen de argentinos que van a poder financiar el viaje. Y sin lugar a dudas estimamos que puede ser un 20% más. No obstante, en nuestro presupuesto no estamos contemplando el levantamiento de cepo cambiario, sino que estamos tomando