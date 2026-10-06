¿Es hora de un cambio? Empieza aquí

Cambiar hábitos y comportamientos no tiene por qué ser tan difícil como crees. Empieza poco a poco.

Todos queremos estar en forma y saludables, y tener presencia en nuestras relaciones; sin embargo, a menudo nuestros objetivos de cambio y nuestros comportamientos no coinciden , debido a lo que los psicólogos de Harvard Robert Kegan y Lisa Lahey denominan "compromisos contrapuestos". Esto ocurre cuando, inconscientemente, nos comprometemos con algo más que aquello que conscientemente queremos cambiar. Estos "bloqueos" suelen deberse a identidades profundamente arraigadas. Por ejemplo, la incapacidad de delegar, aunque sepamos que es lo lógico, podría deberse a una necesidad profunda de sentirnos importantes, necesarios y con el control. Ser honestos acerca de nuestros compromisos contrapuestos no los resolverá automáticamente, pero puede revelar el verdadero problema que debemos abordar.

Cuando intentamos pensar o actuar de forma diferente, al principio puede resultar incómodo o extraño, como si estuviéramos fingiendo ser alguien que no somos. Esa sensación no significa que el cambio sea incorrecto; más bien, significa que nuestro cerebro está trabajando intensamente. Un estudio realizado por Wendy Wood y sus colegas revela que hasta el 43 % de nuestros comportamientos cotidianos son "habituales", basados en vías neuronales bien establecidas y desarrolladas a lo largo de los años. Los nuevos comportamientos requieren nuevas vías, que solo se forman mediante la repetición, y la incomodidad forma parte del proceso.

Consejos prácticos

Hazlo pequeño

La regla de los dos minutos sugiere que cualquier nuevo hábito debería comenzar en menos de dos minutos; no se trata de correr cinco kilómetros, sino de atarse las zapatillas. La constancia es más importante que la magnitud de la acción.

Apila tus hábitos

Vincular un nuevo comportamiento a uno ya existente aprovecha la señal de un hábito que ya tienes. Por ejemplo, después de prepararte el café, escribes durante 10 minutos.

Sea específico

Una investigación realizada por Gollwitzer y Sheeran reveló que decidir con antelación cuándo y dónde se realizará una actividad (por ejemplo, «Iré al gimnasio el lunes a las 7 de la mañana» en lugar de «Haré más ejercicio») influye positivamente en la constancia. Convertir una intención vaga en un plan concreto puede ayudar a consolidar un nuevo hábito.

Reorganiza tu contexto

Nuestro comportamiento está condicionado por nuestro entorno. Los estudios de redes sociales de Christakis y Fowler revelaron que comportamientos como dejar de fumar y hacer ejercicio se propagan a través de las relaciones sociales de forma medible. Las personas que nos rodean influyen en lo que consideramos normal, posible, valioso y que merece la pena hacer. Pasar más tiempo con personas que encarnan el comportamiento que deseamos emular es un hábito útil que conviene cultivar.

Lista de verificación

Hazte las siguientes preguntas para ayudarte a identificar tus "bloqueadores":

¿Me estoy aferrando a algo más que a aquello que quiero cambiar?

¿A qué no estoy dispuesto a renunciar?

¿Me propongo con frecuencia cambiar un hábito sin llegar a hacerlo?

¿Suelo hacerme las mismas promesas vagas de dejar de hacer algo o empezar a hacerlo?

¿La idea de adoptar un nuevo comportamiento me hace sentir incómodo (o incluso fingido)?

Conclusiones clave

Cambiar hábitos y comportamientos no tiene por qué ser tan difícil como crees. Empieza poco a poco y sé constante: te sorprenderán los resultados.

Este artículo se basa en una publicación de Substack de Alyson Meister, publicada el 6 de junio de 2026: Cambiar uno mismo: más fácil decirlo que hacerlo.

Alyson Meister es catedrática Hilti de Liderazgo y decana de programas de posgrado en IMD. Especializada en el desarrollo de organizaciones con una orientación global, adaptables e inclusivas, ha trabajado con ejecutivos, equipos y organizaciones de diversos sectores, desde servicios profesionales hasta bienes industriales y tecnología. También es copresidenta del Comité Asesor Científico de One Mind at Work, donde se centra en promover la salud mental en el ámbito laboral. Síguela en Twitter: @alymeister.

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