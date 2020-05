Facebook presentó su Consejo Asesor de Contenidos

En tanto, a través de un comunicado, Facebook expresó: “Nuestro tamaño conlleva una gran responsabilidad y, si bien siempre recibimos consejos de expertos sobre cómo mantener seguras nuestras plataformas, hasta ahora hemos tomado todas las decisiones finales sobre lo que está permitido en nuestras plataformas y lo que no. Muchas veces, estas decisiones no son fáciles. La mayoría de las resoluciones no tienen resultados evidentes o indiscutibles, pero sí implicancias importantes para la libertad de expresión”.

Por ello, la compañía creó este consejo, “para que ejerza un juicio independiente sobre algunas de las decisiones de contenido más difíciles y significativas”.

Miembros del Consejo asesor de contenido

Los miembros anunciados reflejan una amplia variedad de puntos de vista y experiencias. Vivieron en más de 27 países, hablan más de 29 idiomas y todos están comprometidos con la misión del Consejo Asesor de Contenidos.

Proceso de selección

Facebook ayudó a iniciar el proceso de selección de miembros al elegir a cuatro copresidentes, que desde entonces colaboraron para seleccionar a los otros 16 miembros anunciados hoy. La selección de miembros continuará de esta forma hasta que el Consejo tenga 40 integrantes. A partir de ese momento, el Consejo seleccionará por sí mismo a sus futuros miembros. Los miembros son contratados directamente por el Consejo asesor de contenido y no son empleados de Facebook, por lo que Facebook no puede despedirlos.

El compromiso de Facebook

Facebook aseguró que implementará las decisiones del Consejo siempre que no infrinjan la ley y responderá de forma constructiva y de buena fe al asesoramiento acerca de sus políticas que el Consejo proporcione.