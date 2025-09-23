Marfrig y BRF completan su fusión y nace MBRF, un gigante global de alimentos

La nueva compañía se convierte en la séptima mayor empresa de Brasil, con ventas anuales por u$s27.000 millones y presencia en 117 países

La industria alimentaria global suma un nuevo jugador de peso: Marfrig y BRF confirmaron este lunes la conclusión del proceso de fusión que da origen a MBRF, una empresa multiproteínas integrada con escala internacional. El anuncio marca un hito en el mercado de capitales brasileño , ya que a partir de este martes 23 de septiembre las acciones de la compañía comenzaron a cotizar en la Bolsa de San Pablo (B3) bajo el símbolo MBRF3 .

Con ingresos netos anuales por 152.000 millones de reales (unos u$s26.750 millones) , MBRF se posiciona como la séptima mayor empresa de Brasil y una de las más grandes del mundo en el segmento de proteínas. La fusión integra no solo a Marfrig y BRF, sino también a National Beef , la subsidiaria estadounidense de Marfrig, lo que potencia su alcance global.

La nueva estructura de MBRF busca mayor simplicidad, agilidad y eficiencia . Para liderar esta etapa, el directorio designó como CEO a Miguel Gularte , ejecutivo con experiencia en procesos de transformación tanto en Marfrig como en BRF. Gularte reportará directamente a Marcos Molina , fundador de Marfrig y actual chairman de MBRF.

Molina definió la fusión como un paso histórico: “Este es un hito para nuestro segmento. MBRF nace con conocimiento del mercado, eficiencia operativa, marcas icónicas y una base sólida de clientes. Estamos preparados para acelerar el crecimiento sostenible, generando valor para clientes y accionistas”.

El plan de integración prevé sinergias anuales de 805 millones de reales (u$s142 millones) , de las cuales hasta 500 millones podrían capturarse ya en el primer año. El 38% de los ingresos de la compañía provendrá de alimentos procesados, un segmento de mayor valor agregado que le otorga competitividad en los mercados internacionales.

PATY.jpg La integración bajo MBRF podría significar mayores oportunidades de exportación para la filial argentina, sobre todo hacia Asia y América del Norte.

Estrategia internacional

La flamante compañía opera en 117 países y tiene bajo su paraguas marcas reconocidas como Sadia, Perdigão, Qualy, Bassi y Banvit, además de Quickfood en Argentina. La diversificación multiproteínas permitirá ampliar la oferta de carne bovina, aviar y porcina, además de productos procesados, con fuerte foco en innovación y sostenibilidad.

El crecimiento en Asia ocupa un lugar central en la estrategia. A fines de 2024, BRF adquirió en China una planta de alimentos procesados en la provincia de Henan por u$s80 millones. Con capacidad para producir 60.000 toneladas anuales de hamburguesas, esta instalación se abastecerá parcialmente de carne de Argentina, Brasil y Uruguay, lo que abre una ventana de oportunidades para los exportadores regionales.

Impacto en Argentina: consolidación de Quickfood y nuevas perspectivas

En el mercado argentino, Marfrig consolidó su presencia en 2018 con la compra de Quickfood, fabricante de marcas emblemáticas como Paty, GoodMark y Vieníssima, por u$s60 millones. Actualmente, la compañía opera cinco plantas productivas, con capacidad para más de 40.000 toneladas de hamburguesas por año y más de 30.000 toneladas de otros alimentos procesados.

La integración bajo MBRF podría significar mayores oportunidades de exportación para la filial argentina, sobre todo hacia Asia y América del Norte, donde la compañía busca crecer en escala. Además, en el sector no descartan nuevas inversiones en el país, vinculadas tanto al refuerzo de la capacidad productiva como al rol de Argentina como proveedor de insumos para las plantas internacionales.

Con la fusión, MBRF se convierte en un nuevo jugador global multiproteínas, con músculo financiero, marcas reconocidas y un ambicioso plan de expansión internacional. Para Argentina, representa la chance de consolidar su posición como plataforma exportadora dentro de una compañía que aspira a competir de igual a igual con los gigantes del sector.