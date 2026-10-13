Golpes financieros y quiebra: el duro presente económico de Dr. Phil

Una apuesta de cientos de millones terminó bajo control judicial, mientras el presentador busca comprador para una residencia de lujo en California.

Construyó una extensa carrera en la televisión estadounidense y diversificó sus negocios más allá de la pantalla.

La caída de una ambiciosa cadena televisiva , una batalla judicial que terminó con la liquidación de su empresa y una propiedad de lujo en venta por una cifra millonaria. Phil McGraw, conocido mundialmente como Dr. Phil, atraviesa una etapa compleja en sus negocios, aunque su fortuna personal continúa siendo considerable.

El conductor estadounidense construyó su patrimonio durante décadas de éxito en la televisión, con ingresos provenientes de programas, libros, producción y acuerdos comerciales .

Sin embargo, su apuesta por crear una nueva plataforma de contenidos terminó en un conflicto empresarial que puso bajo la lupa sus decisiones financieras y su relación con los acreedores.

El proyecto que terminó complicando el panorama empresarial de McGraw nació con la intención de construir una nueva etapa para su carrera. En abril de 2024, Merit Street Media salió al aire con una propuesta de programación centrada en noticias, entretenimiento y contenidos familiares, con Dr. Phil Primetime como uno de sus principales atractivos .

Desarrolló una marca propia durante décadas de exposición mediática, con proyectos vinculados al entretenimiento y la producción audiovisual.

La cadena surgió de una asociación entre Peteski Productions, la compañía vinculada al conductor , y Trinity Broadcasting Network (TBN). La iniciativa buscaba llegar a millones de hogares y extender el negocio más allá del histórico ciclo de entrevistas que había convertido a McGraw en una figura reconocida de la televisión estadounidense.

El arranque, sin embargo, estuvo lejos de consolidar ese objetivo. Las diferencias entre los socios derivaron en demandas cruzadas y acusaciones sobre el manejo de la empresa. A la disputa se sumó Professional Bull Riders (PBR), organización deportiva que reclamó alrededor de u$s181 millones por obligaciones vinculadas a un acuerdo de derechos audiovisuales.

En julio de 2025, Merit Street solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense, una herramienta que permite a una empresa reorganizar sus deudas mientras intenta continuar operando. La presentación reflejaba la gravedad de la crisis y abrió una nueva etapa de enfrentamientos con sus acreedores.

La salida que buscaba la compañía no prosperó. En noviembre de ese año, el tribunal ordenó convertir el procedimiento en una liquidación bajo el Capítulo 7, modalidad que contempla la intervención de un administrador independiente para gestionar los activos disponibles y distribuir los fondos entre los acreedores según las reglas legales.

La decisión dejó atrás la posibilidad de reorganizar Merit Street bajo el esquema que había solicitado inicialmente. La empresa quedó bajo control de un síndico encargado de administrar sus bienes y atender las reclamaciones pendientes. Para una iniciativa que aspiraba a convertirse en una nueva plataforma de contenidos, el desenlace fue un revés de gran magnitud.

El fallo judicial que complicó el concurso de acreedores de su cadena

La disputa no se limitó a las diferencias comerciales entre los socios. Durante el proceso judicial, el juez federal de quiebras Scott Everett cuestionó la conducta de la compañía y de personas vinculadas con su administración.

Entre los motivos que fundamentaron la conversión del expediente se mencionaron las pérdidas continuas, la falta de neutralidad del responsable de la reestructuración y problemas relacionados con la transparencia ante el tribunal.

Uno de los puntos más delicados fue la eliminación de un mensaje de texto que el magistrado consideró relevante para el caso. También cuestionó la actuación del responsable de la reestructuración, al considerar que no había mantenido la independencia necesaria frente a McGraw. En su resolución, el tribunal concluyó que existían motivos suficientes para ordenar la liquidación.

El conductor se convirtió en una figura reconocida por sus entrevistas y consejos sobre relaciones personales y conflictos familiares. Instagram Dr. Phil

McGraw y su productora cuestionaron las decisiones judiciales y buscaron revertir los efectos de los fallos. Sin embargo, el 28 de septiembre de 2026, un juez federal de distrito rechazó una petición extraordinaria mediante la cual pretendían dejar sin efecto varias de las conclusiones del tribunal de quiebras.

Pone a la venta su mansión de Beverly Hills por 67,5 millones de dólares

En paralelo al conflicto empresarial, McGraw y su esposa, Robin McGraw, pusieron en venta su residencia de Beverly Hills por u$s67,5 millones. La propiedad se encuentra en el área conocida como Beverly Hills Post Office, en California, y es una de las residencias más destacadas de su patrimonio inmobiliario.

La pareja adquirió el terreno en 2010 por aproximadamente u$s29,8 millones y completó la construcción de la vivienda al año siguiente, después de un proyecto que demandó varios años. La residencia ocupa unas 2,76 acres y cuenta con 16.079 pies cuadrados de superficie construida, equivalentes a cerca de 1.494 metros cuadrados.

El inmueble tiene ocho dormitorios, más de diez baños, una casa para huéspedes y dependencias destinadas al personal. Entre sus instalaciones figuran una bodega, una cancha de tenis de superficie de arcilla, una pileta y amplios jardines.

El diseño de inspiración mediterránea combina espacios de recepción y entretenimiento con áreas privadas, en una propiedad concebida para ofrecer privacidad y comodidades de alto nivel.

El precio solicitado supera en u$s37,7 millones el valor que la pareja pagó por el terreno. Esa diferencia, sin embargo, no representa una ganancia neta asegurada: para calcular el resultado real habría que contemplar los costos de construcción, mantenimiento, impuestos, eventuales reformas y gastos asociados a la operación.

La decisión de desprenderse de una vivienda de semejante valor coincide temporalmente con las dificultades de Merit Street Media, aunque no hay información pública suficiente para afirmar que la venta responda directamente a la crisis de la compañía.

El patrimonio de McGraw es de u$s400 millones y calcula que sus ingresos anuales llegaron a ubicarse entre u$s60 y u$s95 millones durante los años de mayor éxito televisivo. Durante más de dos décadas, el conductor construyó una marca que trascendió su programa original mediante libros, producción audiovisual y otros negocios.