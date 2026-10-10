A cuánto asciende la fortuna de David Ellison tras cobrar la venta de Warner Bros

El empresario está por sumar uno de los pagos más altos de su carrera a una fortuna construida durante años en Hollywood.

Con apenas 43 años, Ellison pasó de producir películas a quedar al frente de algunos de los nombres más grandes de Hollywood.

David Ellison recibirá u$s150 millones tras el cierre de la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance . El empresario de 43 años quedó al frente de un grupo que concentra algunos de los nombres más fuertes del cine y la televisión.

El pago había sido aprobado meses antes y estaba sujeto a que la operación llegara a completarse. Con el acuerdo cerrado, el ejecutivo quedó habilitado para cobrar una de las compensaciones más altas de su carrera.

La compensación se divide entre efectivo y acciones. L a primera parte contempla u$s50 millones que deben abonarse en un único pago dentro de los 30 días posteriores al cierre , siempre que el CEO continuara trabajando para la empresa hasta ese momento.

La mayor parte del bono llegará en acciones y se irá liberando durante los próximos cinco años.

Los u$s100 millones restantes corresponden a acciones restringidas de la compañía. En este caso, no las recibirá todas juntas: se liberarán en cuotas trimestrales iguales durante cinco años y cada entrega dependerá de que siga ocupando su puesto.

La cantidad de títulos se calcula a partir del precio promedio de las acciones durante las jornadas previas al cierre. El contrato fijó además un piso de u$s12 y un techo de u$s16,02 para realizar esa cuenta, por lo que la cantidad final dependerá de la cotización utilizada.

El acuerdo de Ellison también fue actualizado después de concretarse la compra. Su salario anual pasó de u$s3,5 millones a u$s5 millones y su bono objetivo subió de u$s1,5 millones a u$s5 millones. Desde 2027 podrá recibir además premios anuales en acciones por u$s5 millones.

Skydance empezó como una productora de cine y terminó siendo la base desde la que Ellison avanzó sobre algunos de los mayores estudios de Hollywood. Ellison Medical Institute

¿A cuánto asciende el patrimonio neto actual del CEO de Paramount?

El patrimonio personal de David Ellison supera los u$s1.000 millones. La estimación contempla el nuevo paquete de compensación, las acciones de Paramount que ya tenía y varias propiedades, aunque una parte importante de su riqueza proviene de activos que recibió de su padre, Larry Ellison.

Ese origen familiar se remonta a su infancia. Cuando Oracle salió a Bolsa en 1986, su padre reservó 90.000 acciones para David y su hermana Megan. Después de los sucesivos desdoblamientos de títulos, esa posición equivaldría actualmente a unos 29 millones de papeles, aunque los registros muestran que para 2012 quedaba menos de un millón.

La parte correspondiente al productor habría alcanzado unos u$s300 millones si aquellas acciones fueron vendidas de manera gradual y el dinero se mantuvo invertido de forma conservadora. A eso se suma su participación en un fideicomiso relacionado con NetSuite, la empresa de software que Oracle compró en 2016.

La venta dejó cerca de u$s370 millones antes de impuestos en el fideicomiso de David. Con una estrategia de inversión conservadora desde entonces, ese capital rondaría actualmente los u$s500 millones.

El control que ejerce sobre Skydance tampoco equivale directamente a su patrimonio personal. El empresario concentra casi todos los derechos de voto correspondientes al 77,5% que controla la familia Ellison, pero gran parte del capital detrás de esa participación pertenece a Larry.

Buena parte de su patrimonio viene de inversiones y activos que recibió de su padre, Larry Ellison. Bloomberg

De productor de cine a magnate de la industria del entretenimiento

Antes de fundar su compañía, Ellison estudió cine en la Universidad del Sur de California e intentó hacer carrera como actor. Uno de sus trabajos fue "Flyboys", estrenada en 2006, una producción que costó alrededor de u$s65 millones y recaudó cerca de u$s18 millones.

La aviación era otra de sus grandes aficiones. Aprendió a volar desde adolescente, realizó su primer vuelo en solitario a los 16 años y a los 20 llegó a integrar un equipo de acrobacias aéreas. De allí salió también el nombre de Skydance, la productora que creó en 2010 con respaldo económico de su padre.

Su primer gran éxito llegó con "True Grit". Después comenzó una extensa relación con Paramount que incluyó cinco películas de "Mission: Impossible", dos entregas de "Star Trek" y "Top Gun: Maverick".

El salto más grande llegó con la compra de Paramount. En 2024 presentó una oferta de u$s8.000 millones para quedarse con la compañía controlada por Shari Redstone. Cerca de u$s6.000 millones fueron aportados por Larry Ellison, mientras que RedBird Capital completó el financiamiento. La operación terminó de cerrarse en agosto de 2025.

Desde allí avanzó sobre Warner Bros. Discovery. La negociación se extendió durante meses y terminó con una propuesta de alrededor de u$s110.000 millones, respaldada en parte por garantías de su padre. Con la adquisición completada, quedaron bajo la misma estructura Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CBS y CNN, entre otros activos.