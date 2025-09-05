Grupo Corven presentó la Rouser NS400z, la moto Naked más potente de la marca Bajaj

Con este lanzamiento la marca amplía su portafolio con una propuesta pensada para quienes buscan mayor potencia, confiabilidad y tecnología.

La nueva Rouser NS400z es el modelo insignia de la emblemática serie ROUSER.

Bajaj , una de las marcas de motos más reconocidas a nivel global y líder en innovación tecnológica, presentó en la Argentina la nueva Rouser NS400z , el modelo insignia de la emblemática serie ROUSER.

Con presencia en más de 100 países, Bajaj es sinónimo de diseño deportivo, potencia, confiabilidad mecánica y prestaciones de alto rendimiento.

En nuestro país, de la mano del Grupo Corven , la marca se ha consolidado como referente y líder en el segmento Street gracias a su propuesta de productos pensados para quienes buscan tecnología, estilo y potencia a un precio competitivo.

Para celebrar este lanzamiento, la marca organizó un evento que reunió a directivos del Grupo, concesionarios, invitados especiales, periodistas, usuarios finales de la marca y referentes del sector en un encuentro único.

La presentación del nuevo modelo fue coronada con un impactante show que incluyó una escenografía estilo industrial, un espectáculo de acrobacias en moto con 4 pilotos profesionales, fuegos artificiales, juego de luces y láseres y hasta un helicóptero, cuyo piloto fue el primero en poder manejar a la Rouser NS400z, que deslumbró por su potencia y precisión, sorprendiendo a todos los presentes y marcando el espíritu deportivo de este nuevo hito de la marca.

La línea ROUSER es una de las más exitosas de Bajaj dentro del segmento naked, reconocida por su diseño agresivo, su agilidad en entornos urbanos, su potencia y su marcada impronta deportiva. Ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento, tecnología y estética, conquistando a los usuarios más exigentes con una experiencia de manejo auténtica y un estilo que pone en primer plano el motor y la estructura mecánica.

Con la llegada de la Rouser NS400z, la marca amplía su portafolio con una propuesta pensada para quienes buscan mayor potencia, confiabilidad y tecnología.

Entre las características más destacadas de la Rouser NS 400z figuran los siguientes:

-Motor monocilíndrico de 373 cc; 4 valvulas y refrigerado por líquido. Cuenta con 40 HP a 8800 RPM y 35 NM a 7000 RPM. Sistema de inyección electrónica

-Cuatro modos de conducción que interactúan con ABS y Control de Tracción (Sport, Road, Rain y Off-road) para adaptar la experiencia de manejo según el terreno.

-Seguridad avanzada: ABS de doble canal marca BOSCH con caliper marca Grimeca. Control de tracción para evitar el deslizamiento de las ruedas en ruta o superficies irregulares en la aceleración

-Tecnología Ride by Wire: Acelerador electrónico para tener un control más preciso y suave que permite al conducto la entrega de potencia con mayor exactitud

-Pantalla digital con conectividad Bluetooth, alertas de llamadas/mensajes, control de música y navegación giro a giro vía app Bajaj Ride Connect.

-Suspensión y maniobrabilidad: Suspensión delantera: horquilla invertida de 43 mm, suspensión trasera: monoamortiguador Nitrox. Neumáticos sin cámara para una conducción estable y precisa.

-Sistema de iluminación LED con luces diurnas (DRL) estilo rayo

-Palancas de freno y embrague regulables en cinco posiciones.

“La Rouser NS400z es mucho más que una nueva moto para nosotros y, también, para el mercado; es la evolución de un modelo tan emblemático y exitoso como es Rouser NS200. Es todo lo que representa a la marca Rouser: diseño deportivo, potencia, rendimiento y una experiencia de manejo inigualable. Es el resultado de la experiencia de la marca en ingeniería, tecnología de vanguardia y una profunda comprensión de lo que desean los motociclistas”, comentó Ariel Gibault, director de la Unidad de Movilidad Individual del Grupo Corven.

Y agregó: “La Rouser NS400z refuerza el compromiso de Bajaj con ofrecer experiencias de conducción superiores. Confiamos en que, con esta nueva propuesta, la marca consolidará aún más su liderazgo en el segmento deportivo”.

Diseño y prestaciones: la evolución de la Rouser

La Rouser NS400z exhibe una silueta musculosa, de líneas dinámicas y fluidas, inspirada en el ADN de la serie ROUSER NS. Incorpora paneles flotantes, gráfica tipo fibra de carbono, una firma luminosa LED en forma de rayo en su DRL, y un escape corto tipo “underbelly”. Su estética deportiva y sofisticada se completa con una horquilla delantera invertida de 43 mm en tono Champagne Gold, que aporta mayor rigidez y mejor respuesta en maniobras exigentes.

Motor y tecnología: la Rouser más potente

Equipada con un motor monocilíndrico de 373,27 cc, inyección electrónica y refrigeración líquida, la NS400z entrega 40 CV de potencia y 35 Nm de torque, gestionados por una caja de 6 velocidades y un sistema de acelerador electrónico ride-by-wire, que permite una respuesta más precisa y adaptada a cada tipo de conducción.

El modelo incorpora cuatro modos de manejo que interactúan con el ABS y el control de tracción:

-Road: ideal para uso urbano, con entrega equilibrada.

-Rain: potencia limitada y ABS optimizado para superficies mojadas.

-Sport: aceleración agresiva y máxima capacidad de frenado.

-Off-Road: entrega modulada de torque y control de tracción calibrado para caminos irregulares.

Tecnología: La Rouser más tecnológica

La tecnología Ride-by-Wire permite controlar electrónicamente el acelerador del motor, reemplazando la conexión mecánica tradicional por sensores y actuadores electrónicos. Mejora la precisión en la entrega de potencia y contribuye a una experiencia de manejo más eficiente y segura.

Chasis, suspensión y frenos: equilibrio entre deportividad y seguridad

El chasis perimetral doble viga ha sido desarrollada para ofrecer excelente rigidez torsional y estabilidad en curvas. El conjunto se completa con una suspensión delantera invertida (USD) de 43 mm y un monoamortiguador trasero con regulación de precarga, que garantizan un comportamiento ágil y seguro tanto en ciudad como en ruta.

En materia de frenos, la NS400z cuenta con un disco delantero de 320 mm y uno trasero de 230 mm, asistidos por un sistema ABS doble canal Bosch con función combinada (Combined ABS) y cálipers Grimeca. Además, incorpora control de tracción electrónico (ETC) desconectable, que mejora la adherencia en condiciones exigentes.

Comportamiento del ABS según el modo de conducción

Road: activado en ambas ruedas para un frenado suave en asfalto.

Rain: activado con sensibilidad mejorada, reduce el riesgo de derrape.

Off-Road: mínima intervención; permite bloqueo controlado de la rueda trasera.

Sport: configuración equilibrada con respuesta más tardía para frenadas deportivas y precisas.

Tecnología aplicada al manejo

El panel de instrumentos es completamente digital, a color y de matriz de puntos, con ajuste de brillo que garantiza visibilidad clara en todo tipo de iluminación. Incorpora conectividad Bluetooth que permite funciones como navegación paso a paso, control de música, cronómetro de vueltas, y notificaciones de llamadas y mensajes.

Las luces LED completas —proyector delantero, intermitentes y faro trasero— mejoran la visibilidad y aportan un diseño moderno. El nuevo faro delantero con DRL tipo rayo ofrece una iluminación centrada que mejora la seguridad en conducción nocturna.

Bajaj Ride Connect: Mediante conexión Bluetooth con el panel ICL, esta aplicación permite gestionar múltiples funciones: sistema de navegación “GPS” giro a giro, almacenamiento de documentos, control de llamadas (aceptar o rechazar desde el comando izquierdo), ver nivel de batería del teléfono, intensidad de señal, llamadas perdias y alertas de mensajes.

Entre otros detalles destacados figuran también neumáticos de gran tamaño: 110/70-17 (adelante) y 140/70-17 (atrás). Manillar tipo streetfighter con tecnología NVH para menor vibración. Distancia entre ejes de 1344 mm, que ofrece mayor aplomo en curvas y estabilidad en línea recta.

Está disponible en 4 colores: Glossy Racing Red (Roja), Brooklyn Black (Negra), Pearl Metallic White (Blanco Perlado y Pewter Grey (Gris).

La nueva NS400Z representa la evolución natural de una línea que ha marcado tendencia desde su origen. Combina potencia, diseño y tecnología en una propuesta única para el mercado argentino, pensada tanto para quienes inician su camino en motos de media cilindrada como para usuarios experimentados que buscan un upgrade con estilo y equipamiento.

El precio de lanzamiento es de $8.199.990

Con este lanzamiento, Bajaj reafirma su compromiso de seguir ampliando su portafolio con productos de alto valor agregado y continuar fortaleciendo su liderazgo en el segmento street deportivo.