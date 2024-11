Hacen casitas de lujo para niños y ahora apuestan al mercado de las muñecas con un producto 100% argentino

“ Apuntamos a un público ABC1 porque son casitas de lujo, que duran para toda la vida, están hechas con materiales de lujo y bajo el sistema de construcción en seco. Tienen desde aberturas reales hasta grifería y por supuesto toda la decoración que es al pedido del cliente. En el 90% de los casos, nuestros clientes son mujeres, la gran mayoría empresarias, de alto poder adquisitivo, que quieren hacerles un regalo único a sus hijo s. También para aquellos que no tienen parque realizamos ambientaciones muy exclusivas de habitaciones para niños ”, detalla Natalia Tagliacozzo dueña de la empresa, junto a su socia Victoria Parra.

Según cuentan las emprendedoras, en un comienzo realizaron las casitas en madera, pero al poco tiempo se dieron cuenta que no era el material más apto porque ante fuertes lluvias podía filtrar agua que arruinaba la decoración. A partir de esa instancia redoblaron la apuesta y apostaron por el sistema de construcción en seco que es el mismo que se utiliza para levantar casas en barrios privados.

Si bien no hay un precio cerrado para cada una de estas casitas porque depende de la cantidad de metros y la decoración interior elegida, en líneas generales, según sus dueñas, demandan una inversión de miles de dólares y hay una cuestión fundamental: “No hacemos canje con famosos. Nos han pedido infinidad de veces y solo avanzamos en dos oportunidades en nuestros comienzos para hacernos conocidas, pero después entendemos que tenemos un montón de gente atrás y no podemos cambiar el trabajo por publicidad en redes. Hoy todos los que encargan una casita de La Petite Maison la pagan”, afirma Tagliacozzo.