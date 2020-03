Cobro de sueldo, Ingreso Familiar de Emergencia y pago de deudas, las respuestas de Chiesa a los lectores de Ámbito

“Todos los trabajadores privados según en la ley 20.744 deben cobrar sueldo hagan o no teletrabajo”, fue una de las primeras definiciones.

Chiesa explicó una diferenciación que había en relación con los trabajadores que prestan servicio en cuarentena, es decir los trabajadores esenciales. Recordó que la resolución 219 “divide a los trabajadores: los que no van a trabajar y realizan teletrabajo siguen cobrando sueldo. En el caso de los que no pueden realizar teletrabajo, los sueldos se pagan de manera no remunerativas, o sea que no llevan aportes”, graficó. Sin embargo, cuando realizaba el vivo le llegó la resolución 276 que reemplaza la anterior y nivela a todos por igual y la explicó a los lectores.

También adelantó que se está trabajando en un “Repro Express” que será “un mecanismo donde las empresas serán beneficiadas de un préstamo que irá directamente a las cuentas sueldo de los trabajadores”. “Esperemos que sea una medida que se tome para cuidar a las pymes y puedan pagar los sueldo sin fundirse”, acotó.

En cuanto a los autónomos, aclaró que por el momento no hay medidas para ello al igual que para los monotributistas salvo las categorías Ay B.

Sobre el FE recordó que este viernes comenzará a pagarse y que quienes tengan AUH, asignación por embarazo y plan progresar tendrán acreditados de los $10.000. Además, explicó que si una persona convive con alguien que tiene un sueldo en blanco no se les corresponde el bono. “Esto es por grupo familiar, no por persona”, dijo.

En tanto, adelató que quienes se inscribieron en el IFE, el viernes habrá una página de ANSES para controlar si les corresponde ese beneficio y en se momento se pedirá el CBU o les brindarán una clave para extraer el dinero de los bancos.

Por ultimo, sobre el pago de deudas recordó que los préstamos a las entidades bancarias no se perdonan, pero sí se posterga el pago al tiempo que aclaró que esta norma rige en todos los bancos que estén bajo la tutela del BCRA.

Sobre el final explicó la resolución de este lunes que establece que el COVID-19 es una enfermedad de deben cubrir la ART de todos los trabajadores que prestan servicios en medio de la pandemia.