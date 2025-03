Kavanagh apuesta a la calidad y el diseño para liderar el mercado de textiles para el hogar

Con ese objetivo en mente, la empresa lanzará en el segundo semestre de 2025 una nueva colección de sábanas 100% algodón y una línea de toallería de alta gama. "Nuestro gran desafío es seguir ampliando el portfolio sin perder nuestra identidad. La calidad del producto para nosotros no es negociable. Si hay algún producto que no da los costos porque queda muy alto el precio para el mercado argentino, prefiero no traerlo. Pero no voy a buscar economizar demasiado si eso significa sacrificar calidad", asegura Filcman.

Respecto a su operatoria, la marca trabaja con una red de más de 250 clientes mayoristas, que incluyen distribuidores, negocios de blanquería y vendedores online. "Nuestra relación con los clientes es clave. Trabajamos muy pegados a ellos, entendiendo sus necesidades y ayudándolos a vender mejor", destaca el empresario. A diferencia de otros jugadores del mercado, Kavanagh no vende al consumidor final, pero su estrategia apunta a que el público reconozca sus productos. "Uno de nuestros grandes desafíos es comunicar nuestra marca en un esquema B2B. Queremos que el consumidor final vea un producto Kavanagh y sepa que es de calidad", sostiene.

Además de su equipo en Argentina, la compañía tiene personal en China dedicado a supervisar la producción y mantener una relación fluida con los fabricantes. "China cambió muchísimo en términos de calidad y tecnología. Hay que entender que hoy muchas de las marcas globales fabrican allá porque encuentran no solo costos competitivos, sino también altos estándares de producción", explica Filcman. En su experiencia, establecer relaciones comerciales en el país asiático requiere tiempo y confianza. "No se trata solo de elegir un proveedor. Hay que conocer el mercado, desarrollar lazos y garantizar que cada producto cumpla con nuestras expectativas y las de nuestros clientes", afirma.

En cuanto al rumbo económico del país, Filcman se muestra optimista. "Acompañamos las medidas del gobierno para reducir impuestos y bajar el costo país. Esto es fundamental para seguir siendo competitivos y trasladar mejores precios al consumidor", señala. En su análisis, la clave del éxito para las PyMEs en este nuevo escenario es la adaptación: "Las empresas que no se adapten a la nueva realidad y que no sean eficientes van a tener problemas económicos y financieros".

Finalmente, con planes de expansión y nuevos lanzamientos en el horizonte, Kavanagh busca seguir consolidando su posición en el mercado. "Nosotros apostamos a la calidad, la eficiencia y la innovación. Sabemos que hay mucha competencia, pero también sabemos que el consumidor cada vez valora más los productos bien hechos. Y ahí es donde queremos seguir marcando la diferencia", concluye Filcman.