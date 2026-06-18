Lionel Messi dispara la búsqueda de sus botines F50 tras el hat trick ante Argelia Por Eduardo Perimbelli + Agregar ámbito en









Su actuación estelar en el debut del Mundial 2026, con los tres goles incluidos, provocó que a nivel global los botines dela línea Adidas se hayan convertido rápidamente en uno de los artículos más buscados. Las consultas por la camiseta crecieron un 47% y las del calzado, entre un 44 y 50%.

Con su gran actuacióna y su hat trick ante Argelia, Lionel Messi hizo disparar la búsqueda de su camiseta y de sus botines F50. @X.com

Lionel Messi demuestra en cada partido que su impacto atraviesa las fronteras de un campo de juego. Quedó demostrado horas después de su extraordinaria actuación en el partido de la Copa del Mundo frente a Argelia, donde firmó un hat-trick en la victoria de Argentina por 3-0. La noche del lunes pasado en Kansas City, el rosarino no solo se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales, igualando la marca de 16 goles junto al alemán Miroslav Klose, sino que también provocó un incremento inmediato en la demanda de uno de los productos que llevaba durante el encuentro: los botines Adidas F50.

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El dato deportivo fue solo una parte del “fenómeno Messi”, ya que su elección de calzado terminó generando un efecto directo en el comportamiento de los consumidores. Con más de 800 goles en su carrera y un lugar entre los mejores goleadores de la historia del fútbol, la elección de calzado de Lionel Messi siempre ha atraído la atención mundial.

Las búsquedas de las Adidas F50 a nivel global aumentaron un 44% durante el partido, mientras que las consultas sobre "camiseta de Messi" crecieron un 47%. A pesar de haber dejado Barcelona hace casi 5 años, en España nunca se olvidan de la magia de “La Pulga” y el interés fue aún mayor, con un incremento del 50% en las búsquedas de los botines en la web de la empresa alemana, lo que las situó entre los productos más demandados del torneo.

El llamado "efecto atleta" vuelve a quedar así en evidencia, ya que el rendimiento de las grandes estrellas tiene un impacto inmediato en la intención de compra y en la visibilidad de las marcas, algo que en este caso refuerza el posicionamiento de Adidas en uno de los escenarios más mediáticos del deporte mundial.

MESSI LIONEL Luego del hat trik ante Argelia, Lionel Messi provocó que las búsquedas globales en Google de las adidas F50 aumentaron un 44 %, mientras que las búsquedas de su camiseta crecieron un 47 %. @X.com

Para Lionel Messi, la conexión con este modelo de botines no es nueva, ya que a lo largo de su carrera ha sido una de sus elecciones más reconocibles, especialmente en partidos decisivos, y su actuación frente a Argelia vuelve a poner de manifiesto cómo su figura es capaz de transformar un evento deportivo en un fenómeno de consumo global casi en tiempo real. Las Adidas F50, estrechamente asociadas a la velocidad, la precisión y la capacidad ofensiva, han sido históricamente una de las botas más emblemáticas del fútbol moderno y han estado presentes en los pies de jugadores de élite como Lamine Yamal, Mohamed Salah o Florian Wirtz, lo que refuerza su vínculo con el rendimiento de alto nivel. Messi es considerado desde hace años el mejor futbolista de la historia. Sus extraordinarias actuaciones, especialmente durante su emblemática etapa en el Barcelona, de 2004 a 2021, lo consagraron como un fenómeno del fútbol. Durante su etapa en el club, ganó 10 Ligas, 4 Ligas de Campeones de la UEFA y 7 Copas del Rey, además de convertirse en el máximo goleador histórico del Barcelona. Con ocho Balones de Oro, Messi ha convertido el icónico dorsal número 10 en uno de los más reconocibles y codiciados del fútbol mundial. Su éxito trascendió el fútbol de clubes al lograr por fin la gloria internacional con Argentina al conquistar el Mundial de la FIFA en Qatar 2022. También levantó la Copa América en 2021 y 2024, consolidando su legado como uno de los futbolistas más exitosos de la historia. También sus éxitos trascendieron los campos de juego y las búsquedas relacionadas con el propio Messi también crecieron un 30% en distintas web de casas de deportes, lo que confirma su papel como uno de los mayores representantes del deporte contemporáneo, capaz de influir tanto en la narrativa deportiva como en las tendencias de consumo a escala global.