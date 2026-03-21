Llega el whisky oficial de Peaky Blinders y hay posibilidad de invertir en el producto

Un fenómeno que confirma que las marcas de entretenimiento encuentran en los destilados una vía directa de monetización.

Los fanáticos de Peaky Blinders siempre resaltaron el consumo de cigarrillos y whisky. Hoy pueden invertir en la bebida insignia de la serie.

El universo de Peaky Blinders suma un nuevo capítulo fuera de la pantalla con el lanzamiento de su whisky oficial, una iniciativa que coincide con la llegada de la película a Netflix y busca captar tanto a fanáticos como a inversores. La etiqueta surge de un acuerdo entre Barrel Global y Banijay Rights, propietaria de la serie, y se posiciona como el producto definitivo ligado a la historia de los Shelby.

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Un clásico del mundo cinematográfico situado durante la Segunda Guerra Mundial que tiene a Cillian Murphy interpretando a Thomas Shelby como protagonista. Un personaje que enfrenta al fascismo europeo y juega entre las tensiones políticas vigentes durante este período.

La narrativa de la serie coloca al whisky como un símbolo de poder y pertenencia dentro de la familia Shelby. La trama ubica a Birmingham en la posguerra, donde el negocio del alcohol impulsa el ascenso social del clan. La bebida funciona como un elemento de identidad que marca jerarquías y acuerdos dentro del grupo, una nueva versión comercial que busca replicar ese concepto y trasladarlo al consumo real con una estética que remite a caballos, relojes, monedas y balas.

La producción quedó en manos de Green River Distilling Co., una destilería de Kentucky con historia previa a la Ley Seca, la elección dialoga con el contexto de la serie, donde el contrabando hacia Estados Unidos juega un rol central.

El producto se presenta como un Kentucky Straight Bourbon con terminación en duelas de roble de whisky irlandés, una combinación que apunta a conectar el origen británico de la historia con la tradición estadounidense del bourbon.

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Cómo invertir en el whisky de Peaky Blinders

La estrategia comercial introduce una alternativa poco habitual en lanzamientos de este tipo. La botella tiene un precio sugerido cercano a los US$45 dentro de un segmento medio.

Sin embargo, la plataforma también habilita la compra de barricas completas como activo en proceso de maduración donde el inversor puede conservar el barril, embotellar bajo marca propia o venderlo con una posible valorización asociada al paso del tiempo.

El esquema implica una operatoria internacional con custodia en depósitos fiscales:

La inversión requiere transferencia bancaria y se encuadra como un bien tangible

Las tenencias deben declararse en el exterior dentro del impuesto a los Bienes Personales para residentes argentinos

Peaky_Blinders_Whiskey

Marketing puro: whisky y película, todo a la vez

El lanzamiento se apoya en una estrategia que combina contenido audiovisual y consumo masivo. No es inocente la cercanía con el estreno de la película -que vera la luz en plataformas globales de streaming el 20 de marzo de 2026- dado que este factor potencia la visibilidad del producto. La industria ya mostró antecedentes exitosos como la edición White Walker de Johnnie Walker vinculada a Game of Thrones, que impulsó ventas globales en 2019.

Otras franquicias también incursionaron en este segmento con propuestas que van desde opciones accesibles hasta botellas de lujo que superan los US$ 3.000.