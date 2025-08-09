Llegó como estudiante de intercambio y logró un contrato de millones por su talento: quién es Bernhard Raimann







Desde su adolescencia, tenía claro que quería ser deportista profesional en fútbol americano y no solo lo consiguió, sino que embolsará millones.

La increíble historia del austríaco que ganó millones en la NFL.

Bernhard Raimann nació y fue criado en Austria, pero desde su juventud temprana sabía una cosa: quería ser jugador profesional de fútbol americano. Por este motivo, cuando estaba en tercer año de la preparatoria, pidió ser estudiante de intercambio en los Estados Unidos, donde consiguió un contrato de millones.

Su solicitud de intercambio especificaba puntualmente que su meta era ser jugador de la NFL o banquero. Por las dudas, no obvió el detalle de que medía 1,98m y pesaba 98 kg, en su tercer año de preparatoria. La familia que lo acogió en Michigan, pensó que estaba mintiendo en su altura, pero al verlo bajar del avión se dieron cuenta que no exageró ni un centímetro.

Bernhard Raimann El contrato de millones de dólares que obtuvo el austríaco en Estados Unidos. El sueño americano de Bernhard Raimann que se convirtió en una realidad En los Estados Unidos, la pasión de Raimann por el fútbol americano siguió creciendo y pudo asistir a la Universidad Central de Michigan. Siguió destacando e incluso logró superar con éxito un cambio de posición de ala cerrada a tackle ofensivo. Finalmente alcanzó su objetivo cuando los Indianapolis Colts lo seleccionaron en la tercera ronda del draft de 2022.

Raimann también ha ganado bastante músculo desde su época de preparatoria. Aunque todavía mide 1,98 m, ha llegado a pesar 137 kg. Ahora, buscará reemplazar a algunos atacantes que el equipo perdió en los últimos años y fueron de gran importancia para su desempeño.

El contrato de cientos de millones de Raimann en la NFL El contrato tiene una duración de cuatro años donde embolsará alrededor de 25 millones de dólares por temporada. En el campamento de entrenamiento, declaró a los periodistas que "parece un sueño hecho realidad" firmar un acuerdo tan grande, pero aún no había asimilado la verdadera magnitud del contrato.

De esta manera, el acuerdo total que firmó Raimann con los Indianapolis Colts es de 100 millones de dólares. Allí buscará sumar más experiencia, mientras cumple su sueño y genera una fortuna.

