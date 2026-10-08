Malvinas: Rockhopper compró parte de una empresa para avanzar con Sea Lion y desafía las sanciones de Argentina

La firma británica adquirió el 35% de la participación de una plataforma flotante que pertenece a SPV. El proyecto Sea Lion, en la que Navitas tiene una participación del 65%, apuesta a convertirse en 2028 en el primero en producir crudo en las islas.

La plataforma petrolera de Rockhopper en las Islas Mlavinas está en actividad sin la autorización del Gobienro nacional.

Pese a las sanciones de la Argentina, la británica Rockhopper anunció la compra de una participación del 35% en una plataforma flotante en el marco del proyecto Sea Lion que comparte con la israelí Navitas, con la que apunta a extraer crudo en aguas de las Islas Malvinas .

La compañía anunció la firma de un acuerdo para la adquisición por u$s44 millones de SPV, propietaria de OSX-1, una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

El proyecto Sea Lion, en la que Navitas tiene una participación del 65%, apuesta a convertirse en 2028 en el primero en producir crudo en las islas, archipiélago del Atlántico sur, eje de fuertes disputas de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y es el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas que rodean las islas, hallazgo anunciado por Rockhopper en mayo de 2010.

Navitas se sumó al proyecto a principios de 2020. Cinco años después, ambas firmas comenzaron la etapa final de inversión. El proyecto prevé un desembolso de u$s1.800 millones hasta la obtención del primer crudo, previsto para marzo de 2028.

El resto de la exploración contempla de u$s2.100 millones para el resto de la explotación. El proyecto tiene una duración de 30 años.

La iniciativa comenzará con el Área de Desarrollo Norte (NDA). Luego seguirá el Área de Desarrollo Central (CDA), que usará la unidad OSX-1, una plataforma con la que las empresas socias esperan acelerar y aumentar el volumen de producción hasta alcanzar 180.000 barriles diarios a finales de 2030.

La compañía Rockhopper informó que encontró más crudo en dos yacimientos del archipiélago.

Cayeron las acciones de Rockhopper

A inicios de esta semana, la petrolera británica Rockhopper Exploration sufrió un fuerte derrumbe en la Bolsa de Londres: sus acciones cayeron 15,2% y acumulan una baja del 29% en el último mes.

El plan, desarrollado en sociedad con la firma israelí Navitas Petroleum, le valió a Rockhopper sanciones comerciales por parte del Ejecutivo argentino. Sin embargo, la firma confirmó que el plan sigue firme con miras a iniciar la producción comercial en el primer trimestre de 2028, más allá de las tensiones políticas.

El Gobierno argentino reforzó este mes la presión sobre las empresas que operan en las islas Malvinas, presentando un proyecto para endurecer el régimen de sanciones creado en 2011, con penas dirigidas a empresas, accionistas y proveedores. El gobierno argentino considera ilegítima la actividad del Reino Unido en las Malvinas y los espacios marítimos circundantes, en virtud del histórico reclamo de soberanía.

El Reino Unido defendió a las empresas que operan en Malvinas

El Gobierno del Reino Unido salió en defensa de las empresas y particulares que mantienen actividades comerciales en el archipiélago y cuestionó la posición adoptada por la Argentina.

La postura fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, en una declaración publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo británico.

"El Reino Unido lo deja claro: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca", afirmó la funcionaria. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de los recursos naturales forma parte del derecho a la autodeterminación que el Gobierno británico atribuye a los habitantes de las islas.

Kumaran también se refirió a las medidas argentinas contra empresas y particulares que suministran bienes y servicios a las Malvinas, tanto de manera directa como indirecta, y señaló que entre ellas se encuentran compañías vinculadas con el sector de hidrocarburos. "El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo", sostuvo.