Pérdidas de millones: la famosa cadena de comida rápida que anunció el cierre definitivo de varios locales

El contexto económico hace tambalear a las pequeñas, medianas y hasta grandes empresas norteamericanas.

Una conocida empresa estadounidense cerrará tiendas por pérdidas de millones.

En un escenario económico marcado por inflación persistente, aumentos en los costos de insumos, presión sobre los salarios y una moderación en el gasto de los consumidores, muchas cadenas de locales físicos enfrentan deudas de millones de dólares que los arrastran al cierre.

En esa coyuntura aparece la noticia de que Red Robin, reconocida cadena de restaurantes especializada en hamburguesas gourmet, ha decidido cerrar más de 70 sucursales en Estados Unidos. La cadena, que empezó como un local llamado Sam’s Red Robin en Seattle, evolucionó hasta convertirse en una de las marcas de hamburguesas más identificables del país y llegó a operar cerca de 500 restaurantes.

Red Robin Llegó a ganar millones de dólares, pero los tiempos cambiaron. PR NEWSWIRE

Números en rojo: los motivos de la quiebra de Red Robin Uno de los factores clave ha sido el incremento en costos operativos: materias primas, logística, energía, alquileres y salarios crecieron rápidamente, mientras que el poder adquisitivo del consumidor no acompañó al mismo ritmo. En ese contexto, varios locales dejaron de generar el margen necesario para sobrevivir. Red Robin reportó una pérdida neta de US$ 77,5 millones en 2024, mucho mayor al déficit de US$ 21,2 millones registrado en 2023, lo que evidencia una aceleración del deterioro financiero.

Muchos de los locales afectados son aquellos con “bajo desempeño”, es decir, que operaban con pérdidas a nivel de tienda y cuya renovación de contrato de alquiler implicaba un riesgo adicional. La estrategia anunciada contempla cerrar unas 70 unidades a lo largo de los próximos años, con 10 a 15 clausuras planeadas ya para 2025, como parte de un esfuerzo por sanear la estructura, reducir deuda y enfocar recursos en los restaurantes rentables.

Además, la abundancia de opciones de comida (saturación del mercado de hamburguesas), cambios en las preferencias de los consumidores hacia opciones más “saludables” o experiencias diferentes, y una competencia feroz hicieron más difícil mantener el volumen de clientes constante. Todo esto en conjunto formó una tormenta perfecta que terminó conduciendo al cierre masivo de locales de Red Robin.

