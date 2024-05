Quiénes son los Sackler, la polémica familia multimillonaria que aumentó su fortuna gracias a la crisis de los opioides

La campaña de marketing fue un éxito a pesar que no era común que los médicos estadounidenses prescriban medicamentos opiáceos en aquella época. En 2001, sólo la venta de OxyContin alcanzó los 1.6 mil millones de dólares. Este medicamento significó el 80% de las ganancias de la compañía. Para el 2010, sus ventas superaron los 3 mil millones de dólares.

El profesor de epidemiología de la Universidad de Brown, el Doctor Brandon Marshall analizó el medicamento y describió: “El OxyContin es un analgésico que se sintetiza a partir de la tebaína, una sustancia presente en el opio. O sea, es familia de la heroína”. El docente argumentó que este producto neutraliza el dolor pero también tiene un peligroso potencial adictivo.

Marshal publicó una investigación titulada American Journal of Public Health. En ella describió desde el proceso de aprobación de OxyContin hasta la venta masiva del medicamento de los últimos años. Su trabajo se centró en la campaña de marketing y de sobornos que Purdue Pharma habría hechos para convencer a médicos y a farmacéuticas para recetar y vender su medicamento.

A pesar de lo de demostrado, la familia Sackler multiplicó su riqueza y en 2016 fue nombrada entre las familias más ricas de Estados Unidos. La revista Forbes calculó que su fortuna ascendía a los 13 mil millones de dólares.

El término de la crisis de los opioides se refiere a que, en Estados Unidos, fallecen alrededor de 60 mil personas al año por sobredosis de opioides. A la vez que otros estudios revelan que en 2014 hubo alrededor de 1.3 mil millones de personas fueron tratadas en hospitales y centros de emergencia por las adicciones de este tipo de drogas.

Embed - This Is What Happens to Your Brain on Opioids | Short Film Showcase