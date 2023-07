Salarios en dólares, home office y beneficios: lo que hacen las empresas para retener talentos 

Según el INDEC, en el último año, las exportaciones de la Industria del Conocimiento crecieron un 23%. La industria de servicios (informática y programación, servicios profesionales, diseño, etc.) exportó desde Argentina a mediados de 2022 un total de u$s7.261 millones anuales. Estos son los puestos en los que se ve con mayor frecuencia la posibilidad de un pago parcial o total en dólares.

dolares.jpg

¿Cómo cobrar en dólares en Argentina?

El método de pago en dólares es muy codiciado pero, al mismo tiempo, acceder a este salario representa una traba para los profesionales. Muchos de los casos que se encuentran con las limitaciones del cobro son los/as freelancers. Es el mismo problema que afrontan las empresas exportadoras porque, aunque vendan en dólares, están obligados a cobrarlos en Argentina en pesos y al cambio oficial.

No obstante, la última resolución del Banco Central permite que los trabajadores puedan retener y no liquidar al cambio oficial, en el mercado local, hasta u$s 1000 mensuales, es decir u$s 12000 al año.

¿Cómo hacerlo? Se debe presentar en el banco la factura de exportación que justifica la operación y realizar el trámite para que se acredite en la cuenta, que en la mayoría de los casos se puede hacer online.

Salarios con criptomonedas

Otra opción es el cobro en criptomonedas. Las compañías abonan a los proveedores argentinos a través de alguna compañía de blockchain que automáticamente convierte ese depósito en criptos con respaldo en dólares. Si bien esta tendencia comenzó con empresas relacionadas con la tecnología, ha crecido en rubros como consultores de marketing, traductores y profesores de idioma y psicólogos.

Alternativas que favorecen la fidelización de talentos

Definir el monto del salario en dólares y liquidar en pesos: en algunas empresas, se establece el monto del salario en dólares y determinan un valor de cambio de ese dólar, que puede ser oficial o mayor (MEP o Blue). Luego, se pesifica y se liquida. El salario percibido en pesos va oscilando a medida que varía la moneda norteamericana. Este recurso no solo se utiliza para perfiles de IT sino también para otros profesionales de gran demanda en el mercado. Generalmente son empresas multinacionales que requieren perfiles de nicho. Bono en dólares: otro recurso es establecer un salario en pesos y un bono en dólares, pero liquidado en pesos a un valor entre el oficial y el Blue. Payroll Split: con una división de la remuneración, se puede cobrar hasta un 20% de su sueldo en “especies” (moneda extranjera como dólares, euros o incluso criptomonedas) y otra parte en pesos argentinos, aunque todo el salario se tributa en Argentina. Ese porcentaje permite una capacidad de ahorro en dólares superior a la del cepo actual y un valor diferencial más bajo del que se puede comprar. En general, no se da para todos los empleados sino para puestos clave en empresas multinacionales que pagan sueldos y salarios a los empleados que trabajan a escala global.

Beneficios y acciones para fidelizar talentos

¿Qué es el salario emocional y por qué es importante? Es el conjunto de beneficios no económicos que valoran los colaboradores de una empresa y contribuyen a mejorar su calidad de vida y su bienestar dentro de la compañía.

Los más comunes en Argentina son:

Teletrabajo

Horario flexible

Capacitación

Días libres

Espacio de esparcimiento

Proyectos de voluntariado

Enfoque en Sustentabilidad

Beneficios sociales

Reconocimientos

Buen clima interno

Equilibrio familia - trabajo

Planes claros de promoción interna

A partir del Termómetro Coyuntural de Tendencias en Salarios y Ajustes, surgen datos adicionales acerca de los beneficios empresariales. El 77% de las empresas que participaron otorga el beneficio de la prepaga con la diferencia de aportes a cargo de la empresa, mientras que el 58% entrega viandas o tiene comedor para el personal.

Con algunos porcentajes menores, hay empresas que le dan a sus empleados el beneficio de disfrutar un día libre por su cumpleaños (38%), otras abonan los gastos de viáticos y movilidad (37%) y también utilizan el recurso de horario flexible (35%). Además, los resultados muestran que un 24% ofrece el beneficio de capacitación en idiomas.

Otros beneficios que otorgan las empresas son:

Días adicionales de vacaciones (21%)

Licencias parentales extendidas, gimnasio y pago de posgrado o carrera de grado (15%)

Tarjetas de descuento (12%)

Depósitos de dinero en plataformas digitales de pago y seguros de inversión para algunos empleados (3%)

Retención de Key Talents: los recursos más utilizados en los salarios del personal fuera de convenio

Por otro lado, el estudio dio a conocer diversos beneficios que utilizan las empresas como estrategia para retener al talento fuera de convenio. Los bonos por performance son elegidos por la mayoría, un 53% de las empresas los otorga. En relación con el cobro en moneda extranjera, se reveló que el 6% pacta un valor en dólares del bono anual, a un valor de cambio definido previamente y liquidado en el recibo de sueldo en pesos. Un 3% de los participantes del relevamiento utilizan el recurso de Payroll Split y cuentan con la opción de pago con “tarjetas recargadas”.

El sistema híbrido en Argentina

"Mejorar la productividad es casi una responsabilidad intrínseca de las organizaciones y, efectivamente, es uno de los puntos de las agendas corporativas. El desafío está puesto en cómo hacer para que la tecnología, innovación y creatividad en el uso de las herramientas colabore y ayude en este tema”, expresó Alexandra Manera, Directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina y Uruguay.

Uno de los desafíos de esa combinación de productividad y bienestar está enfocado, en Argentina, en la modalidad híbrida de trabajo.

Hoy el teletrabajo, e incluso la opción del esquema híbrido, son considerados como parte del salario emocional. La cantidad de horas semanales de trabajo remoto oscila entre 9 y 24 por semana.

Según los sondeos salariales de Adecco Argentina y el relevamiento de este Termómetro Coyuntural, el sistema híbrido sigue liderando en las empresas del país (cerca del 60%). Un 15% de las empresas con política definida sobre modalidad de trabajo está considerando cambiarla durante 2023. En el 50% de los que están analizando dicho cambio, la mitad evalúa cambiar de híbrido a presencial y la otra mitad, de presencial a híbrido.

P32 -Depositphotos_144_opt.jpeg Búsqueda. A la hora de buscar trabajo muchos ponen hincapié en la modalidad home office.

Beneficios del home office para la salud

Según un relevamiento llevado a cabo por WeWork y la consultora Michael Page, “Más Allá de la Revolución Híbrida”, el 66% de los argentinos encuestados afirman que si tuvieran que elegir un esquema de trabajo, optarían por el modelo híbrido debido a la flexibilidad que otorga y a los beneficios que genera en el entorno personal y profesional. Además, el 79% de los encuestados (casi 8 de cada 10) destacan el impacto positivo de la modalidad flexible en su salud mental. Estas características son las que hacen que cada vez más personas y compañías elijan redefinir sus estrategias para ser más colaborativos.

"El autocuidado no se limita a un solo día, sino que debe ser una práctica continua en nuestra vida diaria. Cultivar hábitos de cuidado personal puede ayudarnos a mantener un equilibrio saludable y enfrentar los desafíos diarios con mayor resiliencia y bienestar. En este contexto, las organizaciones pueden fomentar una cultura que valore y priorice el autocuidado. Esto implica crear un ambiente de trabajo que promueva el equilibrio entre la vida laboral y personal, alentando a los empleados a cuidar su salud física, mental y emocional”, comenta Rocío Robledo, Country Manager de WeWork Argentina.

Las tendencias en el mercado de talentos evidencian que el futuro del trabajo será flexible. Con el auge de los nómades digitales y la tecnología, los colaboradores adquieren mayores libertades a la hora de elegir desde dónde trabajar, adaptando su entorno de trabajo a sus necesidades y preferencias individuales.

Esta mayor flexibilidad laboral no solo beneficia a los talentos, sino también a las organizaciones, debido a que la promoción del balance entre la vida personal y profesional puede fomentar la productividad, la creatividad y la satisfacción de los empleados al permitirles gestionar su tiempo y entorno laboral de manera más efectiva.

“Ante el cambio coyuntural, las organizaciones están adaptándose a las nuevas formas de trabajo y redefiniendo sus estrategias para satisfacer las necesidades cambiantes de los colaboradores. Al priorizar la flexibilidad, el apoyo tecnológico, el desarrollo profesional y el bienestar, las empresas pueden crear un entorno laboral que promueva el éxito y la satisfacción tanto de los colaboradores como de la organización en su conjunto” concluye Robledo.

Por su parte, Romina Diepa, People Partner Manager de WeWork Argentina y Chile, agrega: “Otro factor que cobra relevancia en la felicidad de los colaboradores es contar con beneficios personalizados que se ajusten a las necesidades de cada persona y potencien su bienestar. El salario emocional se centra en satisfacer las necesidades emocionales y de bienestar de los empleados, incrementando su motivación, compromiso y rendimiento en el trabajo, lo que impacta directamente en la reputación y resultados económicos de la compañía”