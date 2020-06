Todo lo que hay que saber para comprar turismo futuro sin correr riesgos

Italia , primer epicentro de la pandemia en el continente europeo, ya permite a sus ciudadanos desplazarse libremente entre regiones, y reanudó los vuelos internacionales en al menos tres ciudades importantes: Roma, Milán y Nápoles. Los italianos prevén en el corto plazo abrir sus fronteras a los europeos.

, primer epicentro de la pandemia en el continente europeo, ya permite a sus ciudadanos desplazarse libremente entre regiones, y reanudó los vuelos internacionales en al menos tres ciudades importantes: Gran Bretaña ya tiene sus fronteras abiertas, lo mismo que Eslovenia.

ya tiene sus fronteras abiertas, lo mismo que En España ya se puede ir a la playa;

ya se puede ir a la playa; Francia abrió sus bares y restaurantes.

abrió sus bares y restaurantes. Croacia no tiene restricciones.

no tiene restricciones. Alemania, Grecia y Polonia iniciaron la cuenta regresiva para sus aperturas previstas para el 15 de junio.

Minuto a minuto, se suman más destinos. Los sitios y paseos emblemáticos del mapa turístico mundial ya reciben visitantes.

paris bares.jpg Francia abrió los bares y restaurantes.

Ante este escenario, varios países ya elaboran estrategias low cost para atraer a los primeros viajeros en el lento camino de la “nueva” normalización. Por ejemplo, en México, Cancún ofrece estadías gratuitas en hoteles, alquiler de autos y descuentos en parques temáticos, campos de golf y spas.

Realidades opuestas en el mercado incierto

El panorama en Sudamérica es distinto. El Covid-19 todavía golpea fuerte a la gran mayoría de los países de la región y la Argentina no es la excepción. Sin embargo, el turismo doméstico comienza a dar señales de reactivación con la apertura de la actividad en algunas provincias (para ciudadanos de ese destino), con propuestas atractivas y muy convenientes desde el punto de vista económico.

promo viajes.png La estrategia es tentar a los viajeros con propuestas económicas.

Más allá de lo que sucede en el mercado de cabotaje, muchos operadores locales decidieron cruzar la frontera y vender turismo internacional, con los riesgos que ello conlleva. La estrategia es tentar a los viajeros con propuestas muy agresivas que a veces rozan lo insólito:

2 x 1 en viajes al Caribe;

paquetes All Inclusive de 10 noches en hotel 5 estrellas a Punta Cana o Playa del Carmen por u$s900 ;

; pasajes a Nueva York por valores un 70% más baratos que lo que estaban antes de la pandemia ;

paquetes a Río de Janeiro de 8 días-7 noches, en hotel 4 estrellas, con desayuno, traslados y asistencia al viajero, por u$s570;

Pasajes en avión a destinos internacionales con precios de cabotaje, etc...

rio de janeiro.jpg Río de Janeiro es uno de los destinos turísticos más populares de Sudamérica. Las empresas de turismo ya ofrecen paquetes promocionales para viajar en los próximos meses.

Necesidad de liquidez para sostener estructuras

“Las súper ofertas que circulan tienen que ver con la falta de liquidez de las empresas que comercializan turismo. Si usted mira bien, verá que todas esas ofertas tienen un vencimiento corto para comprar; hasta el 12, 15, 20 de junio. Después puede usar ese bien a futuro, pero lo tiene que pagar ahora. Eso es porque las agencias están con números en rojo, con sus estructuras incendiadas y necesitan cash urgente para sobrevivir”, analiza el CEO de una compañía multinacional.

“Cuando la limosna es grande, hasta el Santo desconfía”, dispara el dueño de una conocida agencia de turismo mayorista que hoy tiene asignado a todo su equipo de trabajo para resolver reprogramaciones de viajes. “Por ahora no estamos vendiendo, no se puede ofrecer un servicio que hoy no sabemos si vamos a poder brindar. Es necesario que nos sinceremos, porque el panorama todavía es incierto”, afirma.

La frase de este empresario resume el criterio de muchos operadores locales que todavía están en modo pausa, mientras se focalizan en ordenar sus estructuras con vista al corto y mediano plazo. “La readecuación es clave. Ningún empresario vinculado al turismo volverá a ser el mismo después de la pandemia. Los que logremos sobrevivir (muchos quedarán en el camino) vamos a tardar mucho tiempo en volver a operar como estábamos acostumbrados antes del Aislamiento Preventivo”, reconoce el ejecutivo, quien plantea un tema sensible para el sector: “¿Algún colega habla de la gran cantidad de gente que nos llama todos los días para rogarnos que le devolvamos el dinero que invirtió en un viaje o servicio que no pudo disfrutar por el contexto actual?. Hoy no hay un solo operador que devuelva el dinero, porque no lo tiene. Reprogramamos lo que pudimos, pero hay muchísima gente que necesita la devolución del dinero, no quiere viajar a futuro, no le interesa”, confiesa el informante.

Compra segura, no

A pesar de que el panorama es aún incierto, ya circulan innumerables ofertas de compra de turismo futuro. “Como siempre sucede en este país, los grandes favorecidos son aquellos que tienen la posibilidad de arriesgar, las personas de alto poder adquisitivo”, acota el especialista en turismo, y continúa: “Hoy es imposible comprar sin correr ningún riesgo”.

¿Por qué?: “Muchas empresas están virtualmente quebradas y yo pregunto: ¿cómo puedo saber hoy si la aerolínea que estoy vendiendo va a volar en diciembre; si el hotel que estoy ofreciendo no va a quebrar; si los servicios y actividades que estoy contratando van a existir; si las fronteras a los países de la región van a estar abiertas al turismo en dos o tres meses?”. Nadie tiene esas respuestas hoy.

Minimizar los riesgos, sí

Sin embargo, hay algunas consideraciones a tener en cuenta para que aquellos que quieren aventurarse a comprar turismo futuro puedan minimizar el riesgo. “El primer consejo para quien tiene dudas y navega por varias páginas web sin tener una certeza de qué decisión tomar en este contexto inestable es contactarse con el call center de la agencia de viaje para recibir asesoramiento personal”, analiza Joaquín Pérez Aguirre, gerente de Retail de Avantrip.

“La tecnología avanzó mucho en darle visibilidad a una gran variedad de productos turísticos, pero aún no reemplaza el valor del consejo que pueden dar los expertos. Una compra será más segura luego de realizar una consulta y evacuar las dudas”, agrega Pérez Aguirre.

Aerolíneas al rescate

Otro de los recaudos que se deben tomar para minimizar riesgos es analizar con qué compañías aéreas volar. Las aerolíneas fueron las primeras de una larga lista de empresas afectadas por la pandemia. Muchas redujeron la capacidad y estacionaron sus aviones, otras quebraron. No son pocas las que están a la espera de un rescate salvador. La cancelación masiva de vuelos causó pérdidas millonarias en el sector. IATA, estimó que la industria perderá u$s113.000 millones en ingresos como resultado de la crisis.

British-Airways-aviones.jpg Muchas aerolíneas redujeron su capacidad y estacionaron sus aviones, otras quebraron.

“Principalmente, lo que tiene que saber el viajero es que las aerolíneas son las que definen las reglas de juego en cuanto al nivel de flexibilidad que pueden darle a un paquete de viaje. Recientemente, algunas aerolíneas ampliaron las fechas para viajar y se mostraron mucho más flexibles en sus condiciones”, señala Pérez Aguirre.

Con el correr de la cuarentena toda la industria se tornó más flexible. La mayoría de las empresas aerocomerciales están librando al viajero de penalidad por alguna modificación en la fecha original y además están extendiendo el plazo para decidir en qué fecha volar hasta mediados o fines de 2021.

La importancia de la letra chica

Otro dato a tomar en cuenta es que el cambio de fecha puede tener un recargo extra cuando la fecha original es para temporada baja y se pretende cambiar para temporada alta. Esto va a ser posible para quien pague la diferencia de tarifa. Pero respetando condiciones similares de viaje, en líneas generales, no debería exigirse un pago adicional.

Aeropuerto Aerolíneas Argentina ya presentó sus protocolos para reanudar los vuelos de cabotaje a partir del primero de septiembre.

Otra opción que se utiliza y conforma a los pasajeros que compran de aquí en adelante es la condición de que el vuelo quede abierto para elegir una nueva fecha si no se vuela en la fecha original. Esto implica que se le reconozca al usuario el valor de su ticket en dólares de acuerdo a los pesos que invirtió.

“Como cada aerolínea mantiene una normativa distinta respecto a sus vuelos, es importante que cada usuario lea las condiciones o se asesore por un especialista. La realidad es que desde el principio de la pandemia, más gente consulta por teléfono antes de comprar su viaje o paquete”, considera Pérez Aguirre.

Paquetes flexibles sí

A raíz de las numerosas reprogramaciones y cambios, quien realice compras futuras se encontrará con nuevas reglas de juego. “Hoy es posible conseguir paquetes flexibles que brindan una mayor libertad para elegir fechas, mayores plazos para viajar, el reconocimiento del 100% de lo pagado (voucher en dólares que si se mantienen las condiciones y hay disponibilidad no implica pagar una tarifa extra) y sin ninguna penalidad”, analiza Pérez Aguirre.

Sandro Gressani, propietario del Hotel Alma del Lago, en Bariloche, aclara que “no hay que dejarse llevar por ofertas súper tentadoras sin antes tomar recaudos. Es una irresponsabilidad vender algo que no se sabe si se podrá utilizar. Por eso pensamos en un producto de compra anticipada que se puede usar hasta diciembre de 2021. El cliente se vuelve dueño de la reserva y la puede modificar hasta dos veces. También la puede transferir a otra persona, esta es una ventaja importante”, asegura el empresario.

En cuanto a los servicios terrestres: hotelería, traslados, alquiler de autos, espectáculos y excursiones, entre otros, la mayoría de los proveedores brindan una enorme flexibilidad para acompañar los cambios y reprogramaciones de fecha desde inicios de la cuarentena aceptando cambios de todo tipo sin demandar pagos adicionales.

El dato final: todavía es posible financiar turismo hasta en 12 cuotas y en pesos. Esto permite congelar el precio y ganarle a la inflación. En el contexto actual, no es poca cosa, si lo que uno pretende es viajar.

