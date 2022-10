Ualá anunció inversión por u$s150 millones en América Latina para impulsar la banca digital

"Solamente en los próximos 18 meses vamos a invertir 150 millones de dólares más en crecer. Como ya tenemos margen bruto positivo en Argentina, la mayor parte de esos fondos van a estar destinados a crecer en México y Colombia", afirmó Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá.

“Ualá nació para revolucionar las finanzas de la región, haciéndolas más modernas, más transparentes y más inclusivas. Crear una empresa regional que emplea a más de 1500 personas con más de 5 millones de usuarios en América Latina es un sueño. Estamos agradecidos con cada persona y todo feedback, bueno y malo. Porque nuestros próximos cinco años serán mucho más ambiciosos. Invertiremos 150 millones de dólares en nuestros mercados con la convicción de que es posible dar acceso a sistemas financieros de calidad a través de la tecnología”, detalló Barbieri ante una ronda de periodista de la que participó Ámbito.

"Me parece una gran deuda de las democracias de América Latina que tengamos tanta gente afuera del sistema. De acá a 10 años no va a haber gente afuera del sistema financiero", concluyó el ejecutivo.

Cabe recordar que este año se aprobó la compra del 100% de las acciones de Wilobank, el primer banco digital de la Argentina, a través de la cual la fintech obtuvo una licencia bancaria en el país.

Según indicaron fuentes de la firma tecnológica a Ámbito, esta adquisición le permitirá a Ualá incorporar nuevos productos en el corto plazo como plazos fijos, tarjetas de crédito y créditos que no provengan del propio financiamiento. No obstante, no pusieron plazos para aunque reconocieron la ventaja para el desarrollo que significó la adquisición del banco dada las regulaciones vigentes en la Argentina para desarrollar ese tipo de productos financieros.

Por otra parte, destacaron que en México, donde Ualá desembarcó en 2020, está en proceso de adquisición del banco ABC Capital -sujeta a aprobación de los reguladores locales- y en Colombia inició operaciones en 2022 con una licencia de Compañía de Financiamiento, lo que le permite ofrecer herramientas financieras accesibles para toda la población.

Mientras que en Argentina, donde ya cuenta con una robusta propuesta de valor, la fintech adquirió este año dos empresas clave: Ceibo Créditos, que otorga herramientas de financiación “comprá ahora, pagá después’ (de su sigla en inglés BNPL o ‘buy now, pay later’) en el punto de venta; y Empretienda, la plataforma de e-commerce que permite crear una tienda online propia de forma rápida y sencilla que se sumó a la vertical de cobros Ualá Bis, que viene creciendo en un 667% anual en volumen.

Además, con el objetivo de ampliar la inclusión financiera en la región, Ualá promueve opciones de financiamiento e inversiones. En Argentina, ya se otorgaron más de 2 millones de créditos -entre préstamos y cuotificaciones-, mientras que más de 1,8 millones de usuarios invierten en el fondo común de inversión disponible a través de la aplicación, que es el segundo más grande en cantidad de personas, según detallaron desde la firma.

En esa línea, y para ampliar aún más las posibilidades de ahorro e inversión, en 2021 Ualá presentó Ualintec Capital, Agente de Liquidación y Compensación Integral (ALyC), para que los usuarios puedan comprar dólar MEP e invertir en Fondos Comunes de Inversión y CEDEARs.

Por su parte, y buscando premiar a los usuarios más fieles, todas las transacciones a través del ecosistema acumulan puntos en Ualá+, el programa de beneficios con promociones exclusivas para la comunidad de usuarios.

También, con el foco puesto en la educación financiera, en febrero del 2022 la fintech presentó Aula Ualá, una plataforma virtual y gratuita de educación financiera con un amplio contenido pedagógico disponible para todas las personas, sean o no usuarias de Ualá. Desde su lanzamiento, los blogposts recibieron más de 300 mil visitas y el newsletter obtuvo más de 10 mil suscripciones.

En tanto, desde la firma destacaron que ofrecerán distintos beneficios para su comunidad de usuarios como: incentivos en recargas y devoluciones para los pagos realizados a través de Ualá, la posibilidad de canjear puntos del programa de beneficios Ualá+ para invertir en CEDEARs y préstamos a tasa diferencial para usuarios de Empretienda.

Por su parte, añadieron que desde este martes 4 de octubre y durante todo el mes, se venderá el mPOS de Ualá Bis a $99, y la comisión para tiendas de Empretienda que cobren con Ualá Bis será del 0% y 3 cuotas sin interés.