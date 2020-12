Cómo funciona el Centro de Industria X, para empresas que quieren dar el salto a la transformación digital

Fruto de la alianza entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la consultora global Accenture, el Centro se propone crear una red desde la que difundir y poner en conocimiento de las empresas argentinas, en especial pymes, los últimos avances como la Inteligencia Artificial, el Big Data, Internet de las Cosas, impresión 3D, realidad aumentada.

“Estamos muy orgullosos de mostrar cómo se puede trabajar, que los empresarios sepan que esto se puede aplicar, hay un montón de cosas a disposición de las cámaras y empresas. Las compañías grandes ya pueden acceder, pero la tecnología tiene que estar en toda la cadena de valor”, afirmó Miguel Acevedo, presidente de la UIA, durante el evento de presentación.

“Con esta alianza buscamos poner en valor la convergencia del empleo de calidad, la inversión y la innovación, a través del uso de tecnología de vanguardia”, resumió el presidente de Accenture Argentina, Sergio Kaufman.

centro de industria uia2.jpg Miguel Acevedo, titular de la UIA y el presidente de Accenture Argentina, Sergio Kaufman.

El escenario cambió por completo en el tercer piso del histórico edificio del siglo XIX, que la entidad industrial posee desde 1922 sobre Av. De Mayo: allí se instalaron las distintas herramientas de simulación donde las empresas, los gobiernos, las escuelas técnicas, los trabajadores, los institutos científico-tecnológicos y las universidades pueden asesorarse y experimentar las nuevas tecnologías a través de demostraciones prácticas y escenarios de la vida real.

Diego Yanni, Director Ejecutivo del Centro X, destacó que “en este edificio se fusionan la tradición y la innovación” y, luego de explicar los diferentes tipos de asesoramiento que brinda el espacio, explicó que “la idea es que estas tecnologías estén al alcance de todos, porque en el mundo ya se están aplicando y generan mayor empleo y productividad”.

Los modelos pueden ayudar a definir dónde es más conveniente ubicar una grúa, conocer si los trabajadores utilizan todos los elementos de protección, detectar si un transformador de una red eléctrica está defectuoso, si un cultivo fue atacado por un plaga o vislumbrar, de acuerdo a distintos parámetros, el volumen a producir durante un año. Incluso, está la posibilidad de llevar a cabo un autodiagnóstico previo para conocer las fortalezas y debilidades a encarar.

La mayoría de las veces, sostienen los expertos, el salto de calidad de logra valiéndose de los propios activos de la empresa, pero potenciados por distintas herramientas de la industria 4.0. El asesoramiento es gratuito e incluye opciones de formación, como la realización de cursos de capacitación para el personal.

centro de industria1.jpg El asesoramiento es gratuito e incluye opciones de formación.

Tres pilares del Centro X:

Autodiagnóstico 4.0: para que rápidamente y de manera online las empresas conozcan su estado de situación en torno a la agenda 4.0 en sus distintas áreas de la gestión empresarial.

Red de Expertos 4.0: con el objetivo de acelerar el mapa de innovación para las empresas que se acerquen al Centro, se conforma una red de profesionales que asesoran en la formulación de proyectos 4.0 y en su implementación.

Plataforma 4.0: para fomentar el desarrollo de start-ups y empresas nacionales generadoras de tecnología, conecta con la demanda de la industria. Así, se promueve un espacio de vinculación tecnológica que acelere la incorporación de tecnología 4.0.

centro de industria6.jpg La información analítica puede mejorar los costos industriales.

Si el desarrollo de tecnologías plantea un gran desafío a los procesos productivos a nivel global, la Argentina se debate hace tiempo su inserción en la Cuarta Revolución Industrial, un modelo de producción basado en el conocimiento y la tecnología, con eje en las exportaciones de alto valor agregado.

En ese sentido, la información analítica no solo puede predecir los comportamientos en toda la cadena de suministro, sino mejorar los costos industriales desde el desarrollo hasta el servicio al cliente y ayudar a potenciar la productividad de los empleados calificados.

centro de industria2.jpg El Centro permite llevar a cabo un autodiagnóstico previo.

“El mundo por venir será completamente diferente, y quizás no podamos ser innovadores, pero al menos tenemos que tratar de no ser dependientes. Si no, no vamos a poder salir”, sostuvo Acevedo, quien para finalizar puso en pie en la coyuntura y avizoró que el país “tiene las mejores posibilidades para volver a crecer. Con una economía más ordenada, las empresas saldrán a invertir todo lo que no invirtieron en los últimos 10 años”.

Aunque para eso, estimó que “el año que viene o el próximo tenemos que estar insertados en el mundo, con financiamiento competitivo e inflación controlada. Sabemos que el Gobierno lo está intentando y en algún momento va a pasar. Porque no podemos producir solo para el mercado interno, tenemos que exportar”.