26 de agosto 2025 - 00:00

SEGURIDAD SOCIAL

Esta sección se aboca en cada edición a brindar una síntesis de la normativa más relevante vinculada a la Seguridad Social, dictada por los organismos competentes o sancionados por el Congreso nacional.

BENEFICIOS SOCIALES

Trabajador rural. Actualizan prestación por desempleo

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, derogando la Resolución 64/25, fijó los montos de la prestación por desempleo, enmarcada en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, para todos los trabajadores rurales. Se dispuso un incremento acumulado del orden del 9.89%, mediante la Resolución 84/25 (B.O. 22/8/25)

Se dispuso partir de septiembre 2025, un incremento del 5.13% resultando el importe de la prestación máxima en $287.000 y la mínima en $143.500.

A partir de octubre 2025 el incremento será del 4.53% estableciéndose el importe de la prestación máxima $300.000 y la mínima en $150.000.

