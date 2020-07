¿Momento de comprar acciones argentinas?

En los últimos años, me cansé de decir que era una pésima idea comprar acciones de Argentina. Sin embargo, esto podría cambiar en breve. Lean la nota hasta el final y van a entender mi argumentación.

¿Cómo puede tener sentido comprar acciones argentinas si la economía real está colapsada, no sabemos qué pasará con la emisión monetaria y desde el gobierno quieren expropiar empresas?

Porque lo que hay que mirar es lo que hacen los precios. Y hoy, están “empezando a dar la vuelta”; están cerca de comenzar a revertir la tendencia bajista que vienen desarrollando desde hace meses. Para eso, es muy útil mirar las medias móviles, que marcan la tendencia que está desarrollando un mercado o acción en particular:

Boggiano1.jpg

El gráfico muestra al índice Merval medido en dólares desde que comenzó su derrumbe en febrero de 2018. La línea azul muestra la media móvil de 200 ruedas y la línea roja muestra la media móvil de 50 ruedas. Estas líneas se usan para identificar potenciales cambios de tendencia. Hoy vemos que el Merval está por encima de la línea roja, pero todavía por debajo de la línea azul. En caso de que cruce la línea azul desde abajo hacia arriba, tendremos más chances de que los precios sigan subiendo.

Justamente nos estamos acercando a una posible definición respecto a la negociación de la deuda. Y lo que los precios sugieren es que de conseguirse un acuerdo, podríamos tener una gran oportunidad de compra (a pesar de todos los problemas que se pueden vislumbrar en el horizonte)

El gobierno argentino sigue sin convencer a los acreedores pero las posiciones se están acercando. Y eso es lo que indican los precios de las acciones y los bonos.

Alcanza con ver cuánto subieron las acciones argentinas en Wall Street la semana pasada:

Boggiano2.jpg

Lo que estamos viendo es que un cambio de expectativas (asociado a un eventual acuerdo con los bonistas) podría ser el detonante para subas de gran importancia, a la luz de la gran caída que vienen acumulando las acciones desde febrero de 2018. Y esto a pesar de todo lo malo que se está viviendo.

No creo que les pueda agregarles ningún valor siguiendo la telenovela de los bonistas y el Estado argentino. Creo que lo más valioso es interpretar cómo está asimilando ese proceso el mercado. Después de todo, lo que buscamos es comprar algo que va a subir.

En ese sentido, el grupo de acciones más cercano a ofrecer una definición alcista es el de los bancos. Y el Grupo Galicia sería, sin dudas, mi candidato:

Boggiano3.jpg

Para confirmar un cambio de tendencia más general, deberíamos ver estas cotizaciones: GGAL en u$s 12, YPF en u$s 8 y PAM en u$s 13.50.

Comentario final:

Vale repetir una y mil veces que toda inversión financiera/bursátil tiene que evaluarse en términos probabilísticos. Nunca hubiera tenido sentido comprar acciones de GGAL en u$s 6, aún cuando hoy se esté cerca de ganar el 100%. El motivo es que NUNCA debe pensarse en comprar ningún activo que está en caída libre.

El juego consiste en comprar cuando la tendencia comienza a manifestarse en una dirección. Y hoy está muy cerca de manifestarse en sentido alcista. Sin embargo, esto tampoco es garantía de éxito. Simplemente indica que tenemos más chances de ganar que en otras condiciones.

Por último, quiero invitarlos especialmente a que descarguen el Portafolio de Inversión de Carta Financiera: un informe con las mejores ideas de inversión para este momento del mercado.