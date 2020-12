Cinco tips para ganar con bitcoins

grafico.jpg Evolución del precio del bitcoin - Gráfico semanal

Si bien nunca fui un fanático del bitcoin, es innegable que está en una tendencia alcista. Hace tiempo vengo diciendo que si lograba superar los 20.000 podríamos ver una suba muy fuerte en el futuro próximo.

Y hay dos argumentos centrales que podrían justificar una suba todavía mayor: por un lado, una posible crisis de las monedas fiat (las que imprimen los bancos centrales de los países) luego de la enorme emisión monetaria como respuesta a la crisis del Coronavirus; por otra parte, cada vez parece una posibilidad mayor que los inversores institucionales (que hasta ahora miraron desde afuera) se lancen a invertir en criptomonedas.

Pero de eso no les quiero hablar hoy. Seguramente ya hayan leído muchas notas sobre las razones por las que bitcoin podría subir. En la nota de hoy les voy a hablar de algo diferente: otras formas que existen de invertir en bitcoin además de comprar la criptomoneda.

En algunos casos pueden tener sentido ya que podríamos multiplicar las ganancias. Veamos cuáles son:

Minería de bitcoins

Esta quizás sea la opción más conocida por la mayoría. En vez de comprar bitcoins, podemos ganarlos si los “minamos”. No voy a entrar en detalles técnicos. En palabras muy simples, la red de bitcoin se sostiene gracias al poder computacional aportado por la comunidad. Quienes ponen sus computadoras al servicio de la red, reciben una recompensa en bitcoins.

El asunto acá es que hay una relación entre la recompensa y el poder computacional aportado relativo al tamaño de la red. En los inicios de bitcoin, como la red era pequeña, cualquiera podía minar bitcoins con su computadora personal o un pequeño equipo destinado a eso.

Sin embargo, hoy en día, la red ha crecido tanto que es virtualmente imposible ganar dinero minando bitcoins con una computadora personal, ya que hay empresas que se dedican exclusivamente a ello y destinan millones de dólares en equipamiento especializado.

Para poder minar bitcoins y ganar dinero hay que hacer inversiones muy grandes de dinero, por lo que en la práctica es una posibilidad que queda descartada para el pequeño inversor. Lo que todavía es posible con algún equipo casero es minar otras criptomonedas, en especial aquellas que todavía no cuentan con redes muy desarrolladas.

Derivados

Además de comprar bitcoin, también es posible comprar futuros y opciones de esta criptomoneda. La ventaja que puede tener el uso de derivados es la posibilidad de multiplicar las ganancias en caso de que el bitcoin se mueva en el sentido que esperamos.

El mercado de futuros Chicago Mercantile Exchange (CME Group) ofrece actualmente futuros sobre bitcoin, y ha anunciado recientemente que en breve incorporará también futuros de Ethereum.

También hay iniciativas privadas como Deribit, que se dedica a ofrecer acceso a futuros y opciones sobre bitcoin.

Deribit es un exchange de Holanda, pero es importante aclarar que a diferencia del CME Group, no es un mercado de derivados regulado, por lo que existe el riesgo de que la empresa quiebre y perdamos lo invertido.

Fondos que invierten en bitcoin

Otra posibilidad para ganar con el bitcoin es comprar acciones de fondos privados que invierten en bitcoins. Lo interesante es que hay uno que cotiza en la bolsa de EEUU: Grayscale Bitcoin Trust (Ticker: GBTC).

La razón para comprar GBTC es básicamente la comodidad. Para quien tiene abierta una cuenta de inversión en un bróker de EEUU puede comprar acciones de este fondo y ganar de manera inmediata exposición en bitcoin.

Sin embargo, esta alternativa es únicamente recomendada para plazos de inversión muy cortos. Sólo de algunos días. Tengamos presente que podemos comprar y vender GBTC únicamente en los horarios y días que abren los mercados, y esto puede ser un problema ya que bitcoin opera las 24 horas, los 365 días del año.

Por otra parte, curiosamente, las acciones de Grayscale Bitcoin Trust cotizan con una prima de aproximadamente 20% por sobre su valor de liquidación (es decir, que el valor de mercado del fondo es mayor al valor de los bitcoins que posee), por lo que estamos pagando un precio más alto para ganar esa exposición en bitcoin.

Además, siempre debemos tener presente que estamos confiando en un intermediario. Nosotros no tenemos los bitcoins, los tiene un tercero, por lo que el riesgo es mayor que si los tuviésemos nosotros. Por eso, quien esté pensando en comprar bitcoins para mantener en un plazo mediano o largo, es mejor comprar directamente los bitcoins en un exchange y guardarlos en una wallet personal.

ETFs

Los ETFs son fondos que cotizan en la bolsa de EEUU igual que lo hace una acción. Todavía no hay ETFs que inviertan directamente en bitcoins, pero hay algunas alternativas interesantes.

Como comentario al margen, tengan presente que Grayscale Bitcoin Trust no es un ETF en el sentido técnico. No quiero entrar en detalles, pero les dejo una consecuencia importante de esto: los inversores institucionales no pueden comprar acciones de Grayscale, pero sí podrían comprar acciones de un ETF.

Por eso se dice que cuando se aprueben los ETF de criptomonedas, el precio de estos activos va a subir mucho, porque van a empezar a entrar en el juego los grandes inversores institucionales.

Dicho eso, hay alternativas interesantes. Una de ellas es el ETF Amplify Transformational Data Sharing, que cotiza bajo el ticker BLOK, y que invierte en empresas ligadas a la tecnología blockchain.

Empresas relacionadas con bitcoin

Por último, otra manera de ganar con el bitcoin es invertir directamente en empresas que estén relacionadas directa o indirectamente con esta criptomoneda.

En la bolsa de EEUU hay varias opciones de compañías que pueden subir fuerte junto con el bitcoin. Una de esas es RIOT Blockchain, que cotiza con el ticker RIOT y es una empresa dedicada a la minería de bitcoins.

Si les interesa conocer todas las opciones disponibles, lean esto con atención. Preparé un informe gratuito para los lectores de Ámbito con 7 acciones de empresas que cotizan en la bolsa de EEUU que están relacionadas con el Bitcoin y las Criptomonedas (y que van a subir si sube el Bitcoin). Pueden descargarlo en este link.

Como pueden ver, hay muchas maneras distintas de ganar exposición en bitcoin. El uso de derivados pueden servir para amplificar los resultados, pero hay que tener mucho cuidado, ya que así como podemos multiplicar las ganancias, lo mismo puede suceder con las pérdidas.

También, tengan presente, que en muchos casos se pueden operar opciones sobre empresas relacionadas con bitcoin. Es decir, otra manera de amplificar los resultados podría ser comprar opciones sobre RIOT.

Para terminar les quiero dejar una reflexión. Muchos piensan que comprando bitcoin están diversificando y haciendo algo totalmente diferente a comprar acciones. Sin embargo, los datos muestran lo contrario: en los últimos 10 años la correlación entre el bitcoin y la bolsa de EEUU fue del 85%.

Esto quiere decir que si la bolsa de EEUU cae, el bitcoin tiene muchísimas chances de caer también.