¿Qué nos separa del uso de criptomonedas en el mercado chileno?

Es evidente el interés de muchos inversionistas, que pese a los movimientos propios del mercado, aún consideran el mundo de las criptomonedas como una inversión a largo plazo, y hoy con más fuerza la curiosidad de aprender por parte de personas que no están insertas en este ecosistema. Pese a lo anterior, me parece que es a causa del desconocimiento sobre esta tecnología que aún no se utiliza para realizar transacciones diarias como una verdadera alternativa para la población general, más allá que simplemente invertir en ellas. Esta tecnología nos entrega beneficios y que podrían ser de gran ayuda para agilizar procesos de pago en negocios y emprendimientos en Chile.