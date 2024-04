Cuando el celular se convierte en una extensión de la mano: síntomas de la adicción comportamental

En la vorágine actual, nuestros teléfonos se han convertido en extensiones de nuestro cuerpo. Es raro salir de nuestra casa sin ellos y si lo hacemos es generalmente por haberlos olvidado y, la mayor parte de las veces, tenemos que regresar. Pero cuando su uso se torna constante, hay señales de alerta que se encienden. La delgada línea entre conectividad, uso excesivo y adicción se desdibuja, marcada por una urgencia de revisión constante de nuestras pantallas y una pérdida de control sobre el tiempo que pasamos en línea. La nomofobia es el miedo o la ansiedad a estar sin el teléfono móvil o no poder usarlo. Este término proviene del inglés "no mobile phone phobia" . Es un problema relativamente nuevo que ha surgido con la creciente dependencia de los teléfonos móviles en la vida cotidiana de las personas.

La realidad post-pandémica nos ha hecho normalizar el excesivo tiempo que pasamos conectados y la falta de consciencia de cómo esto afecta nuestra relaciones. Si estamos hablando con alguien con el teléfono en la mano no es igual a no tenerlo. Si estamos comiendo y dejamos el celular en la mesa, no es lo mismo que si no está a la vista. No solo porque vamos a tenerlo menos presente y disminuiremos la necesidad del chequeo sino porque será diferente la sensación que tenga quien o quienes se encuentren con nosotros. Lo interpersonal se ve afectado por la urgencia del chequeo. Se llama Phubbing al hecho de ignorar a otros o ser ignorados por estar mirando el celular y tiene consecuencias psicológicas ya que produce malestar y problemas interpersonales.