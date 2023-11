Desafío para el próximo gobierno: el acceso a la primera vivienda para sectores medios y bajos

El sector emprendedor inmobiliario debe necesariamente enfocarse en los ODS 2030, pero no se le puede atribuir la responsabilidad de solucionar en solitario tamaño problema.

El 80% de la población mundial no cuentan con vivienda o es precaria. El desafio es construir más casas.

Ahora bien, si alejamos el zoom de la región, y queremos ver una imagen más grande, lo cierto es que a nivel planeta los números no mejorarán para nada. El 80% de la población mundial no cuentan con vivienda, o bien, ésta no reúne las características mínimas para considerarla adecuada para la vida y desarrollo humano.