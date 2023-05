Disconformidad laboral: el método que revela cómo trabajar y vivir mejor

La disconformidad laboral es la percepción subjetiva de una situación que no se ajusta a las expectativas de la persona en su trabajo, lo interesante es que aparece como punta del iceberg de una necesidad del YO LABORAL, ¿pero que está queriendo decir en profundidad? Como psicóloga del trabajo considero que es la forma que tiene nuestro inconsciente de manifestar que “por ahí no es el camino” y nos mueve a un cambio real. Los que comprenden su auto mensaje y despiertan de la matrix comenzarán su búsqueda de autoconocimiento y autorrealización para conseguir esa “lente nueva” mirar al mundo desde otra perspectiva y evolucionar hacia el propósito de vida. El problema mayor sucede en aquellas personas que no se escuchan, que no leen este síntoma cuasi poético de un despertar interno que los termina angustiando, desmotivando, vulnerabilizando, desvalorizando hasta aletargarse en un cambio que no llega, deprimirse, caer en picos de stress, burnout o enfermarse de manera crónica.