El mercado inmobiliario tocó fondo, pero se recupera tímidamente: ¿se esperan subas para fin de año?

El informe muestra el primer semestre de 2020, en el cual se realizaron aproximadamente 4.900 escrituras en CABA. En dicho período, la baja que se registró entre el último precio publicado y el precio de cierre de la operación, fue tan solo del 7,65%.

¿De qué bajas del 30% están hablando entonces?

Es cierto que frente esta crisis económica sin precedentes, hubo gente que se vio con una imperiosa necesidad de vender y probablemente hayan realizado grandes rebajas; pero esa es la excepción y no la regla.

También es cierto que el mercado atraviesa un momento complejo. Los compradores hacen ofertas demasiado bajas (influenciados, en mi opinión por esta ola mediática que anuncia que las propiedades deben bajar de precio) y los vendedores que no tienen apremios económicos, se niegan a aceptarlas. El resultado termina en que hay pocos cierres de operaciones.

Me animo entonces a aconsejar a los compradores subir un poco su oferta porque quienes debieron vender a precios bajos, apretados por la crisis, ya lo hicieron.

Siempre escuchamos decir que el vendedor debe bajar el precio. Sin embargo, hoy le sugiero al comprador que, si realmente está interesado en cerrar la operación, haga una oferta razonable. El mercado tocó fondo en abril (con sólo 7 escrituras realizadas) pero se está reactivando lentamente y con esta tendencia para fines de 2020 o principios de 2021, los precios empezarán tímidamente a subir de nuevo.

Hemos atravesado muchas crisis económicas como país, y nuevamente son los números quienes nos dejan ver el comportamiento del mercado inmobiliario en el pasado e inducir una tendencia a futuro.

En todas las crisis económicas que hemos atravesado, los inmuebles bajaron sus precios en el corto plazo y luego se recuperaron hasta superar el valor inicial.

Esto sucedió en la crisis del 2001, con el cepo cambiario del 2012 y está sucediendo actualmente con la pandemia de coronavirus Covid-19.

En el año 2001 el precio promedio de las propiedades en CABA rondaba los u$s1.000 y en menos de un año se desplomó hasta tocar los u$s500. Sin embargo, después del 2002, el valor del metro cuadrado volvió a escalar y la tendencia desde entonces, ha sido siempre en ascenso.

Con la crisis internacional del 2008, se notó una muy leve baja de los precios en el corto plazo y luego en el año 2012, con el cepo cambiario impuesto por Cristina Fernández de Kirchner, volvió a suceder: fuerte baja de los valores en el corto plazo y la infaltable suba, en el mediano plazo, hasta superar ampliamente el valor inicial.

Si estás pensando en comprar, quizás encuentres LA oportunidad a un precio descabellado (siempre las hay, incluso cuando no estamos en crisis), pero no esperes ni especules con una baja generalizada en el precio de todos los inmuebles, porque no va a suceder. Y mientras tanto, por escuchar opiniones de bajas de un 30%, podrías estar perdiendo el momento justo de comprar el hogar de tus sueños a un precio razonable.

(*) Master en Administración, Corredor Inmobiliario.