¿Javier Milei no sabe lo que firma o se convirtió en un populista de izquierda?

El gobierno de Javier es un gobierno de izquierda intervencionista proteccionista de la inversión local y enojado y reacio a la inversión extranjera?. O es un gobierno que proclama las ideas de la libertad la libertad de mercado y la libertad de inversión?. Por eso tal cual se dice en el título la pregunta: o Javier Milei no leyó detenidamente lo que firmó, o atrás de todo el discurso neoliberal o anarco liberal como le gusta definirse a él, hay un populista de izquierda?.

O será que la ambición recaudatoria y la necesidad de generar pesos a toda costa lo lleva a tomar estas medidas que son algo así como que el país se pegue un tiro en el pie, es decir atente contra sus propios intereses, espantando toda posible inversión extranjera.

Como todos saben el radicalismo a pesar de no ser un partido liberal ni neoliberal ha apoyado en el congreso las iniciativas que ha planteado el presidente para las reformas que él entiende son necesarias en esta etapa de la Argentina. No somos los radicales neoliberales ni liberales. Pero sabemos leer la realidad y entender los tiempos históricos de nuestra nación y acompañar a un presidente que recién llega a la gestión para que tenga las herramientas que necesita y encarar los cambios que entiende son los que nos llevarán a tener una vida mejor. El tiempo dará su veredicto y si los cambios no fueron oportunos o acertados el tiempo y los resultados nos mostrarán si fue acertado o desacertado el rumbo elegido. Lo que sí no podemos evitar es marcar esta clase de incoherencias que son preocupantes y que colocan a nuestra nación en un lugar incómodo de país poco hostil para las inversiones. Recordamos que hay tres factores que van a sacar a la Argentina adelante el trabajo y los servicios que brinda su gente, la inversión y y la apertura del crédito para el consumo.

Hasta ahora todas las políticas que se vienen implementando parecieran converger y alinearse tras esos objetivos…es alarmante llamativo y preocupante este decreto presidencial, todavía el presidente está a tiempo de cambiarlo de corregirlo de anularlo.

Presidente de la UCR de Junín