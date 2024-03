Mercado inmobiliario en proceso de reactivación: ¿qué es lo que se viene?

Desde fines del año pasado y trascurridos casi tres meses de 2024, hemos atravesado los mejores cuatro meses del mercado inmobiliario de los últimos seis años y ello se ve plasmado en un gran aumento de la oferta de inmuebles en alquiler residencial –luego de la derogación de la ley de alquileres-, como así también un sustancial aumento de la cantidad de ventas de bienes inmuebles en todo el país.

Las expectativas del sector son más que optimistas, pero sabiendo que la inestabilidad política actual puede cambiar en pocos segundos, cuestiones que ya han demostrado su buen resultado, por ejemplo, si la Cámara de Diputados desaprueba el DNU y en consecuencia queda sin efecto la ley de alquileres.

Resulta esperable que estas condiciones continúen siendo un desafío, y para ello será esencial que las estrategias gubernamentales de estabilización de la economía, el valor del dólar en todas sus facetas y la tasa de inflación puedan generar llegar a un levantamiento del cepo cambiario. También será muy importante que haya una recomposición salarial que se verá apalancada en dólares y si toda esta coyuntura determina la aparición de líneas de créditos bancarios hipotecarios para que finalmente se comience a paliar el déficit habitacional de nuestro país.

Tendencias del Mercado

El mercado inmobiliario argentino ha sido históricamente visto como un refugio de valor frente a la inflación y es preferido por los argentinos quienes no ven con buenos ojos las inversiones volátiles y riesgosas. Esto se está manteniendo en 2024, con una demanda sostenida por parte de inversores que buscan proteger sus capitales y ven una oportunidad de comprar a un precio de oportunidad, alquilar ese inmueble con una renta en dólares muy interesante y esperar dos años a que el inmueble adquirido se aprecie en dólares entre un 30 y 45 %. Los inmuebles llegaron a su piso, no sólo que ya no bajarán más sus valores, sino que ya han empezado a subir.

El momento de comprar es hoy. Las propiedades en ubicaciones premium y los proyectos que ofrecen beneficios adicionales (como amenities o ubicaciones estratégicas) seguirán siendo particularmente atractivos y los alquileres serán más rentables aún.

Mercado de Alquiler

El mercado de alquiler seguirá experimentando un crecimiento de la oferta, impulsado por la dificultad de acceso al crédito hipotecario, las nuevas modalidades de contratación y la preferencia de los más jóvenes por opciones de vivienda más flexibles.

Construcción y Desarrollos Nuevos

La actividad de construcción y desarrollos inmobiliarios que están por iniciarse se encuentran en un compás de espera, analizando si el precio del costo de la construcción sumado al valor de la incidencia del lote será rentable en relación con los precios que el valor de mercado actual está fijando para ese tipo de inmuebles a estrenar, en similares ubicaciones. En este caso, si el desarrollador cuenta con el capital suficiente para afrontar toda la obra, nuestro consejo es que avance, ya que estará construyendo a un valor muy por debajo del histórico y cuando termine las obras podrá vender en un valor realmente alto, en comparación con lo que se vende al día de hoy.

Acceso al Crédito

El acceso al crédito hipotecario sigue siendo uno de los mayores desafíos, limitando especialmente a los compradores de primera vivienda. La implementación de políticas que faciliten el acceso al crédito podría tener un impacto muy positivo en el mercado y en más de seis millones de argentinos que esperan comprar su primera vivienda y dejar de alquilar.

Mercado de Oficinas y Comercial

El mercado de oficinas podría seguir adaptándose al modelo de trabajo híbrido, con una demanda creciente por espacios flexibles y bien ubicados. El sector comercial, por su parte, podría ver una recuperación a medida que la economía se estabilice y mejore el poder adquisitivo.

Inversión Extranjera

La inversión extranjera en el sector inmobiliario podría aumentar, atraída por potenciales oportunidades de valor en un contexto de precios ajustados. La claridad en las regulaciones (seguridad jurídica) y la estabilidad económica serán determinantes para atraer a estos inversores.

Conclusión

El mercado inmobiliario en Argentina para 2024 presenta tanto desafíos como oportunidades. La capacidad del país para navegar su contexto económico, junto con ajustes regulatorios en el sector inmobiliario, definirá en gran medida la dirección del mercado. La inversión en bienes raíces sigue siendo una opción atractiva para preservar el valor del capital, aunque es esencial una selección cuidadosa de las inversiones, considerando la ubicación, el tipo de propiedad y las tendencias del mercado. Estos serán los últimos meses en los que se podrá hacer un gran negocio inmobiliario para quien tenga acceso a comprar una propiedad, la peor inversión hoy es tener los dólares guardados en una caja, es momento de salir a comprar bienes para no perder poder de compra.

Presidente de Keymex Argentina y Presidente de CAMESI (Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios