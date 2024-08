Milagro argentino... ¿para quiénes?

Al observar con detenimiento podemos darnos cuenta que hasta ahora desde el mes de enero a esta semana pasada el gobierno utilizó cerca de U$S 12.4 MM para mantener bajos y pisados los valores del tipo de cambio financiero, lo cual nos damos cuenta con que el CCL es menor al MEP podemos también decir que este año las reservas del BCRA se encontrarían en un valor real negativo del orden de U$S 15 MM al final del año de seguir con este tipo de política financiera/económica con el agravante que no poseerá ningún tipo de alternativa para tratar de equilibrarlas contra los U$S 7.6 MM de fin de 2023.