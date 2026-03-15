Minerales estratégicos: un nuevo eje de cooperación entre Argentina y Turquía

La transición energética está redefiniendo el valor estratégico de los recursos minerales. En ese escenario, la complementariedad entre el potencial geológico argentino y la creciente demanda industrial turca abre un nuevo horizonte de cooperación bilateral.

La transición energética y la reorganización de las cadenas globales de suministro están redefiniendo el valor estratégico de los recursos minerales. En ese nuevo escenario, Argentina y Turquía encuentran en la minería una oportunidad concreta para profundizar su cooperación económica, combinando el potencial geológico argentino con la creciente demanda industrial turca.

Argentina atraviesa un período de despegue en su historia minera. Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación , el sector cerró el año 2025 con un récord histórico de exportaciones, alcanzando los u$s6.037 millones , lo que representa un crecimiento del 29,2% respecto al año anterior y ya significa el 7% del total de las exportaciones del país .

La estructura exportadora del sector se sostiene hoy sobre dos grandes pilares. Por un lado, el oro continúa siendo el principal producto minero del país, con ventas externas por u$s4.078 millones, equivalentes a cerca del 68% del total del sector. Por otro lado, el litio muestra el crecimiento más dinámico: en 2025 las exportaciones alcanzaron u$s905 millones, un aumento interanual del 40,3%, impulsado por la puesta en marcha de nuevos proyectos que elevan a siete el número de minas operativas en el país. La plata, por su parte, representa alrededor del 11% de los envíos, consolidando a los metales preciosos como una base exportadora estable mientras el sector espera el renacimiento del cobre.

Mientras Argentina consolida su perfil como proveedor de minerales estratégicos, Turquía emerge como una potencia industrial con una creciente necesidad de recursos minerales importados. Según el Instituto de Estadística de Turquía (TÜK) y el Observatorio de Complejidad Económica , las importaciones turcas de productos minerales alcanzaron los u$s36.300 millones anuales en los últimos años. Los principales proveedores de estos recursos son Rusia (u$s14.400 millones) , seguida por Azerbaiyán, Estados Unidos, Kazajistán e Irak. Si nos enfocamos en nuestra región, podemos destacar el rol de Brasil, como proveedor de hierro, y Chile, de óxido e hidróxido de litio.

Entre las necesidades más urgentes de la industria turca se destacan el carbón, el mineral de hierro y el oro no monetario. No obstante, es en el oro y el litio donde se observa una utilización estratégica que conecta directamente con el potencial argentino. Turquía utiliza el oro masivamente para su industria de joyería y refinación, la cual representa cerca del 38,9% de sus importaciones de este metal.

La utilización del litio en Turquía merece una mención especial por su rol crítico en la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía. El país ha proyectado alcanzar una capacidad de 80 GWh (gigavatio-hora) para 2030, impulsada en gran medida por la marca nacional de vehículos eléctricos TOGG. Se estima una demanda anual de 1.500 toneladas de litio para abastecer la producción de unos 250.000 vehículos eléctricos, considerando que cada unidad requiere entre 6 y 7 kg de este mineral.

Un ejemplo concreto de esta transformación industrial es la empresa Aspilsan Enerji, vinculada a la Fundación de las Fuerzas Armadas Turcas. De acuerdo con reportes sectoriales, fabrica cerca de 21 millones de celdas cilíndricas de litio-ion por año en su planta de Kayseri, lo que genera una demanda anual de entre 150 y 300 toneladas de litio. Esta necesidad de un suministro estable y a gran escala es, precisamente, lo que convierte a la Argentina en un socio estratégico indispensable.

En este contexto, Argentina intenta consolidar un marco regulatorio que facilite la llegada de inversiones de largo plazo. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con un año de vigencia, busca ofrecer estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, una condición que muchos analistas consideran fundamental para el desarrollo de proyectos mineros de gran escala.

Complementariamente, la posible sanción de la reforma de la ley de Glaciares se perfila como un paso clave para el desarrollo del sector. La búsqueda de una mayor precisión técnica permitirá delimitar áreas de exploración con mayor claridad, impulsando una minería avanzada tecnológicamente y compatible con los más altos estándares ambientales. De acuerdo con estimaciones del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Argentina aún tiene un potencial no descubierto de cobre que triplica sus recursos actuales, y duplica el de oro y litio, lo que subraya la importancia de habilitar nuevas zonas de exploración responsable.

Existe hoy un marcado interés por parte de empresarios turcos en sumarse a proyectos mineros en suelo argentino. Sectores de la industria pesada turca ven en provincias como Catamarca y San Juan una oportunidad inigualable para asegurar recursos críticos. Más allá de la inversión de capital, desde la Cámara de Comercio Argentino Turca promovemos la posibilidad de una colaboración técnica y científica, donde la experiencia turca en manufactura y refinación se integre con el conocimiento científico-técnico y la riqueza geológica argentina.

El fortalecimiento de estos vínculos comerciales no es solo una cuestión de cifras, sino de construcción de confianza mutua. Nuestra Cámara desempeña un rol institucional clave como facilitadora del diálogo directo entre los sectores privados y públicos de ambos países. Estamos convencidos de que, con reglas claras y una mayor conectividad, Argentina puede ser la llave de entrada definitiva para Turquía en la región, consolidándose como un proveedor estable y confiable de minerales estratégicos para las industrias del futuro.

Presidente de la Cámara de Comercio Argentino Turca (CCARGTUR).