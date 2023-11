Mujer, docente y emprendedora: cómo cambiar el mundo desde el aula

Las mujeres suelen estar asociadas con tareas de crianza, enseñanza y cuidado. Claro que hay excepciones, las cuales han logrado trascendencia y nos invitan a hacer una revisión de la historia con una perspectiva de género. Ser mujer y emprendedora en América Latina no siempre es una elección, a veces surge como una necesidad y las menos, como una oportunidad. Sea cuál sea el primer motivador, se evidencia que su intención es encontrar un modo de superar las barreras culturales, económicas y sociales que etiquetan y limitan su desarrollo personal y profesional.

Mujeres en el mercado laboral: ¿Dónde estamos hoy?

En Argentina y Chile la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es del 45%, en Bolivia del 66%, en Colombia del 50%, en México el 39%, Perú 51% y Uruguay 55%. Esta subrepresentación está asociada a que casi la mitad de las mujeres no tiene ni busca empleo y no estudia porque se dedica a tareas no remuneradas vinculadas al cuidado y la crianza. Pero también encontramos que hay sectores como el comercio que concentran la mayor cantidad de mujeres que sí trabajan, o como el caso de la educación y la salud que son los más feminizados (70%).