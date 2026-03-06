Mujeres fintech: liderazgo, tecnología e inclusión como motor del futuro financiero Por Valeria Rodríguez + Seguir en









En Argentina, el 37,2% de quienes trabajan en fintech son mujeres, en una industria con más de 40.000 empleos. La diversidad técnica mejora decisiones y reduce sesgos.

En Argentina el ecosistema fintech viene mostrando avances sostenidos en términos de participación femenina. Freepik

La industria fintech se consolidó como uno de los motores más dinámicos de la economía digital. En pocos años transformó la manera en que pagamos, invertimos y nos vinculamos con el sistema financiero. Sin embargo, el verdadero cambio no está solo en la tecnología, sino en quiénes la diseñan. Detrás de cada algoritmo, cada modelo de riesgo y cada sistema de pagos en tiempo real hay equipos que toman decisiones estratégicas y construyen infraestructura crítica. En ese terreno, la participación de las mujeres no es accesoria: es estructural.

En Argentina el ecosistema fintech viene mostrando avances sostenidos en términos de participación femenina. Según el Informe de Empleo 2025 de la Cámara Argentina Fintech, el 37,2% de las personas que trabajan en el sector son mujeres, en una industria que ya supera los 40.000 empleos directos. Si bien aún existe margen de crecimiento, especialmente en áreas técnicas y posiciones de liderazgo, el dato refleja una evolución concreta respecto de años anteriores y confirma que este segmento alcanza niveles de diversidad superiores a otros espacios tecnológicos tradicionales. La pregunta relevante es dónde están esas mujeres y qué nivel de incidencia tienen en las decisiones técnicas y estratégicas.

Hoy el sistema financiero digital procesa millones de transacciones por minuto, gestiona información sensible y se apoya en inteligencia artificial para evaluar riesgos, detectar fraude y personalizar experiencias. En este contexto, la innovación no es neutra. Los modelos aprenden de datos históricos, las reglas de validación se definen a partir de supuestos y las experiencias digitales se diseñan según determinadas lecturas del comportamiento del usuario. Si quienes desarrollan estas soluciones provienen de miradas homogéneas, el riesgo de reproducir sesgos aumenta.

La diversidad en equipos de producto, tecnología y estrategia no es una cuestión simbólica, sino una condición para mejorar la calidad de las decisiones. En pagos digitales, por ejemplo, no se trata únicamente de velocidad o eficiencia operativa. Se trata de comprender hábitos de consumo distintos, niveles de bancarización desiguales y expectativas de confianza que varían según segmentos sociales y contextos económicos. Integrar perspectivas técnicas y humanas permite diseñar soluciones más robustas, inclusivas y sostenibles.

El propio dinamismo de la industria ofrece una oportunidad singular. Las estructuras ágiles, los modelos colaborativos y la rápida adopción de nuevas tecnologías abren espacio para que más mujeres asuman roles en áreas clave como desarrollo, ciencia de datos, ciberseguridad o arquitectura de sistemas. Sin embargo, el desafío no se resuelve solo con acceso: requiere consolidar trayectorias en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) y garantizar que las oportunidades de crecimiento y liderazgo estén alineadas con el talento disponible.

La transformación digital del sistema financiero ya está en marcha y definirá cómo se distribuyen oportunidades, crédito y acceso en los próximos años. En ese escenario, incorporar más mujeres en los espacios donde se diseñan las reglas del juego no es una consigna conmemorativa, sino una decisión estratégica. El futuro financiero no se limita a la tecnología que adopta, sino a la diversidad de miradas que participan en su construcción. Directora de Lyra para Argentina

