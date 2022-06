Macri quiere reemplazar a la UCR por Javier Milei

El titular de nuestro partido cruzó al ex presidente. “El camino no es generar una grieta en la coalición, atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente”. Considero esa epístola es mas que oportuna y necesaria. Una marcada de cancha a tiempo puede evitar males mayores. Romper Juntos por el Cambio, es algo que está intentando desde hace un tiempo el ex presidente, ya que no se anima a romper el personalmente e individualmente para aliarse con el neoliberalismo de Milei, intenta provocar a la UCR para que dé el paso y genere la ruptura. El neoliberalismo es un tope, un limite para nosotros los radicales y Macri lo sabe. Aparte, por sus propias palabras cree que Milei le va a sumar arriba de 12 puntos y la UCR alrededor de 6, la pregunta que corresponde hacerse es ¿que estructura van a usar para presentarse a una elección nacional, ya sea el PRO como Milei?, ya que solo existen en capital. ¿Que pretende el señor Macri? . ¿ Dividir para que vuelva a ganar el frente de todos?. Macri tiene que tener claro que el no es propietario del 41% de los votos que sacamos en la elección presidencial, si tiene votos pero solo en CABA.