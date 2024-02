Vacaciones: cómo aprovecharlas para descansar y conectar con lo que nos gustaría ser

¿Cuáles son los espacios que me permiten sentirme bien conmigo?

Vacaciones.webp

Sin embargo, el momento que transitamos en la previa a las vacaciones influye sin dudas en la toma de decisiones. Podemos estar ansiosos para que lleguen rápido; con temor por no saber qué hacer; alegres por la posibilidad de programar algo diferente; preocupados por la complejidad de la actualidad, que no me permite desconectarme; indiferentes, a veces por hacer siempre lo mismo.