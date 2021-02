Wall Street está vendiendo cheques en blanco: ¿qué son las SPAC?

¿Qué es una SPAC?

Una SPAC (Special Purpose Acquisition Company o "Compañía con un Propósito Especial de Compra") es una compañía que en sí no tiene ningún negocio determinado, sino el de tomar fondos de inversores con la finalidad de adquirir otra empresa en el futuro.

La SPAC es quien sale a cotizar en la bolsa para, posteriormente, adquirir otra compañía. Cualquier empresa adquirida por la SPAC, sale a la bolsa sin mayores problemas ya que usa la estructura ya armada como vehículo. Es decir que se utilizan estos vehículos para salir a cotizar con menos requisitos regulatorios.

Para tomar dimensión del furor de este tipo de vehículos, basta ver los números. En 2020 las SPACs recaudaron u$s 83.000M en comparación con u$s 13.000M en 2019. Vale agregar que este número supera lo recaudado en 2020 por vía de las salidas tradicionales a la bolsa (Initial Public Offerings), que sumaron u$s 78.000M.

En 2021 las cosas se han puesto todavía más optimistas y alcanza con ver lo que han recaudado en las tres primeras semanas del año:

Boggiano a 7-2.png

El gráfico es concluyente: en las primeras semanas de 2021 ya se conformaron 67 SPACs, sumando un total de u$s 19.000M (en las primeras tres semanas del 2021 recaudaron más que en todo el 2019).

Riesgos para los inversores

Estas compañías, también llamadas "compañías de cheque en blanco", salen a la bolsa con la promesa de adquirir una futura empresa por medio de una fusión.

Actualmente hay 287 SPACs con u$s 90.000M a la espera de adquirir alguna de las tantas compañías del momento y lanzarla a la bolsa.

Los requerimientos para conformar una SPAC no protegen a los inversores, que muchas veces se dejan llevar por el marketing que montan estas empresas sin conocer los riesgos.

Para que se den idea de lo que hablo, basta ver que a las SPACs no se les requiere tener una experiencia operativa previa. Incluso la misma SEC (agencia que regula la bolsa de Estados Unidos) alerta a los inversores a interiorizarse sobre el negocio detrás de las SPACs.

Tampoco hay seguridad para el inversor que la SPAC concrete la fusión o adquisición con la empresa que pretende lanzar a la bolsa: otros inversores pueden oponerse a dicha operación. La fusión ni siquiera tiene la transparencia necesaria.

En síntesis, las SPACs cuentan con menores exigencias que las tradicionales salidas a la bolsa que se hacen a través de la Oferta Pública Inicial de Acciones (por sus siglas en inglés, IPO)

El negocio detrás de las SPACs

Tanto las SPACs como las salidas a la bolsa generan jugosos ingresos a través de comisiones para los bancos que realizan la colocación.

Tan es así que en 2020 estas comisiones generaron u$s 14.000M para los bancos más importantes. Veamos la comparativa con el año anterior:

Boggiano b 7-2.png

Conclusiones

Como vimos en el gráfico anterior, en todos los casos los principales bancos se han llenado los bolsillos colocando SPACs.

Pero no solo son ellos los que lucran con estos vehículos, sino que también los mismos managers y sponsors recaudan millones de dólares con la promesa de hacer pública alguna empresa, sin demasiados controles.

Mientras existan beneficios económicos y pocos controles para quienes arman estas operatorias, los números van a seguir creciendo.

Situaciones como estas, suman un indicio más a que estamos transitando la fase final de esta manía especulativa generalizada.

Por último, tengo algo que los va a ayudar a invertir en este 2021: un informe 100% gratis con 10 acciones de empresas que creo, van a tener un gran rendimiento en 2021. Lo pueden descargar en este link: Carta financiera - 10 acciones para 2021.