Tres ideas para ganar con la caída de Wall Street

El increíble ciclo alcista de acciones ha terminado. La situación global cambió hace varios meses atrás. La inflación en EEUU es récord y la Reserva Federal tuvo que tomar otra postura.

El mundo de tasas cercanas al 0% no existe más y las consecuencias están a la vista. Además, a semejante contexto, se suma el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que pone en jaque a los mercados.

No se equivoquen, el mercado no cae por la invasión rusa. El mercado, simplemente, aprovecha la excusa para acelerar el movimiento bajista. Pero el trasfondo no cambió ya que las valuaciones que tenían la mayoría de las acciones eran sencillamente disparatadas, alimentadas por las políticas laxas de la Reserva Federal.

Para que tengan una dimensión de la caída, les dejo el gráfico del Nasdaq 100:

B1.png

El Nasdaq 100 ha vuelto a valores de inicios del año pasado, devolviendo casi toda la ganancia del 2021 en poco más de dos meses. Y cabe destacar que la realidad de la mayoría de las acciones es muchísimo peor. ¿Por qué? Porque el índice está sostenido, principalmente, por Apple, Google, Microsoft y Amazon, que no han sufrido tanto.

Qué hacer en este contexto

Las acciones están en clara tendencia bajista y con perspectivas negativas para los próximos meses. Lo interesante es que el mercado ofrece distintas posibilidades para ganar con esta crisis.

Les voy a dejar tres ideas concretas, que tienen resultados favorables en lo que va del año:

1) Short ETFs de índices: SPY (S&P 500), QQQ (Nasdaq), DIA (Dow Jones) o IWM (Russell). Las acciones siguen con valuaciones elevadas comparadas a su promedio histórico, sea cual fuere la métrica utilizada: Price-to-sales, Price-to-earnings, Market Cap/PBI (indicador de Warren Buffet), u otras.

2) Short ETFs de Bonos: HYG (high yield), LQD (investment grade), EMB (emergentes). La deuda corporativa ha superado el 50% del PBI de los EE.UU, cifra récord. En un escenario de suba de tasas, los instrumentos de deuda van a sufrir.

3) Long oro: GLD (oro). Es y seguirá siendo un clásico hedge (refugio) ante la inflación, que llegó al 7,9% interanual en EE.UU, cifra récord desde 1982. Luego de mucho tiempo lateralizando, comenzó a despertarse.

Hace meses que vengo alertando sobre el grado de euforia desmedida que había en los mercados y las posibilidades concretas para ganar con esta crisis.

He repetido incansablemente que no era momento para quedarse comprado en acciones y bonos, sin tener un plan de salida (stop loss).

Los índices, con las valuaciones infernales de las empresas que supimos ver, no podían seguir con su rumbo alcista en este nuevo contexto. Los bonos, como sabemos, pierden valor cuando suben las tasas de interés. Y el oro, con sus idas y vueltas, es un clásico activo de refugio que ya tenía buenas perspectivas en un entorno inflacionario y de incertidumbre.

Nadie sabe qué puede pasar en el futuro. Pero, si uno se prepara, tiene mejores posibilidades de sacar provecho.

