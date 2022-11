Otra suba de pan (hasta $460 el kilo); pulen alza en provincias

“El pan va a estar entre 380 pesos y 430 pesos en el 80% de las panaderías del país”, afirmó por su parte el presidente de la Cámara de Industriales Panaderos Agrupados del Norte (CIPAN), José Hernández, a la 990 Radio.

Hay, sin embargo, matices. El presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de La Rioja, Oscar Carrizo, advirtió que “es un robo vender el kilo de pan a 450 pesos”. En paralelo, no habría directamente aumentos en Mendoza, donde el kilo quedaría en entre $300 y $360, en función de la panadería.

Asimismo, desde Misiones el presidente del Centro de Industriales de Panaderos local, Miguel Krawczuk, dijo que “hay un acuerdo” con el Gobierno de Oscar Herrera Ahuad de “mantener el precio hasta fin de noviembre a $330, con el programa Ahora Pan, y lo vamos a respetar”. “Luego tendremos que rever el precio del pan, ya que la harina la semana pasada aumentó otra vez un 10%», afirmó a Radio República.

“Acá todavía no ha aumentado y oficialmente no hay nada, pero seguro va a haber un toque; hasta el día 31 hay harina subsidiada aunque llega a cuentagotas, y mañana (por hoy) o el miércoles se reúne la federación y allí podrían anunciar un precio sugerido”, sostuvo por su parte el presidente de la Cámara de Panaderos de La Pampa, Eduardo Duscher, a Diario Textual. Tampoco se vieron aumentos en panaderías de Río Negro y Chaco. En la última provincia, sin embargo, habrá una reunión mañana del Centro de Industriales Panaderos para analizar costos, que derivaría en un “reajuste de precios...”. Y un encuentro harán el jueves en Salta, pero el incremento podría ser menor. Por su parte, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, advirtió que en caso de que “esto siga incrementándose, se está hablando de un kilo de pan a 500 pesos para diciembre”. “Tuvimos un incremento de la harina que no está subsidiada”, agregó.